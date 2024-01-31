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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

همزمان با اولین روز دهه فجر صورت گرفت؛

بهره‌برداری از پروژه دسترسی بزرگراه‌های شهید باقری-شهید زین الدین

بهره‌برداری از پروژه دسترسی بزرگراه‌های شهید باقری-شهید زین الدین

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از بهره‌برداری پروژه دسترسی شمال به غرب تقاطع بزرگراه‌های شهید باقری- شهید زین‌الدین همزمان پویش رویداد امید و افتخار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به بهره‌برداری از یک پروژه عمرانی در شرق تهران، اظهار داشت: فردا پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور شهردار تهران و مدیران شهری، پروژه دسترسی تقاطع بزرگراه‌های شهید باقری-شهید زین‌الدین به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراهی پایتخت و حذف دوربرگردان‌های همسطح در بزرگراه‌های شهر تهران، گفت: در سال‌های اخیر با هدف کاهش پیمایش‌های اضافی، روان‌سازی و ایمن‌سازی ترافیکی بزرگراه شهید باقری و اجرای تقاطع غیرهمسطح در این بزرگراه در دستور کار قرار گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اعلام اینکه نخستین تقاطع با بهره‌برداری از پل خیابان فرجام در آذرماه سال ۱۴۰۱ به سرانجام رسید، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه تقاطع بزرگراه شهید زین‌الدین به عنوان دومین تقاطع پرتقاضای ترافیکی در بزرگراه شهید باقری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و طی ۹ ماه به اتمام رسید.

حق‌بین گفت: این پروژه شامل یک دستگاه پل جهتی به طول ۲۸۸ متر و عرض متوسط ۷.۴ متر شامل یک خط عبوری و یک پیاده‌رو است؛ اجرای ۳۸۴ متر طول دیوار شیب‌راهه، اصلاح هندسی ۳۱۸ متر طول لوپ جنوب به غرب این تقاطع، احداث ۲۷۰ متر طول معبر و اجرای شبکه جمع‌آوری و آب‌های سطحی نیز از سایر اقدامات اجرایی در قالب این پروژه است.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر تسهیل دسترسی شمال به غرب این تقاطع، کاهش بار ترافیک بزرگراه شهید باقری، کاهش ۲ کیلومتر پیمایش اضافی و به دنبال آن کاهش زمان سفر را در پی خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به تغییر در طراحی اولیه این پروژه یادآور شد: این تغییر در طراحی علاوه بر تسریع روند اجرای این پروژه، بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی به همراه داشت.

کد مطلب 6010465

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