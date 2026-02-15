محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از اجرای طرح‌های بلندمدت برای ارتقای کیفیت آب شرب شهرستان چوار خبر داد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه گوگردزدایی، ماهیت گوگرددار منابع آبی این شهرستان همچنان چالش‌برانگیز است.

محمدی افزود: برای بهبود وضعیت آب این منطقه، علاوه بر نوسازی کامل تأسیسات آبرسانی و نصب دو دستگاه هوادهی جدید، سیستم گوگردزدا تقویت شده و چاه‌های آب شیرین نیز توسعه یافته‌اند.

وی تأکید کرد این اقدامات سبب ارتقای نسبی کیفیت آب در مناطق مرکزی چوار شده است.

وی درباره راهکار بلندمدت تأمین آب شهرستان گفت: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، طرح تأمین آب از سامانه گرمسیری در حال مطالعه و پیشرفت است. این طرح نیازمند تخصیص منابع و اجرای کامل مراحل مطالعاتی است تا بتوان در آینده آبی سالم و پایدار برای مردم شهرستان چوار تأمین کرد.

پیش‌تر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چوار اعلام کرده بود مشکل گوگرد موجود در آب شرب مردم همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواست از مصرف آب چشمه‌های اطراف خودداری کنند؛ چراکه استفاده از این منابع غیرمطمئن می‌تواند موجب بروز بیماری‌های منتقل‌شده از طریق آب شود.

در حال حاضر حدود ۸ هزار مشترک در شهرستان چوار از چاه‌هایی استفاده می‌کنند که پایه آب آن‌ها گوگردی است؛ امری که ضرورت اصلاح کامل این شبکه را دوچندان کرده است.