یک شکارچی غیرمجاز در طارم سفلی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گشت و کنترل مستمر یگان حفاظت محیط زیست، یک شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار در مسیر دربند کلج، با هوشیاری محیط‌بانان طارم سفلی و همکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

از فرد متخلف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز (قاچاق) به همراه تعدادی مهمات غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سید اسدالله هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان طارم سفلی اظهار کرد: این اقدام نشان‌دهنده هوشیاری و تعهد مأموران یگان حفاظت در صیانت از زیست‌بوم‌های ارزشمند استان است.

وی با تأکید بر نقش گشت‌های مستمر افزود: حضور منظم محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت، از عوامل اصلی کاهش تخلفات زیست‌محیطی در سال‌های اخیر بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به اهمیت حفاظت مشارکتی تصریح کرد: دستیابی به حفاظت پایدار تنها با همکاری و حضور مردم در مناطق میسر است و امروز صیانت از محیط زیست وظیفه‌ای جمعی به شمار می‌رود. نقش جوامع محلی در شناسایی و گزارش تخلفات، نقشی تعیین‌کننده در حفظ حیات‌وحش و منابع طبیعی دارد.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و جوامع بومی منطقه خاطرنشان کرد: موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که مردم، طبیعت را خانه دوم خود بدانند و با حفاظت مشارکتی، دست در دست یکدیگر از این سرمایه ملی پاسداری کنند.