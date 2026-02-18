آرش صادقیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پذیرش هدایت تیم والیبال استقلال گنبد گفت: در یکی دو روز گذشته از سوی باشگاه با من تماس گرفته شد و پیشنهاد همکاری دادند. با توجه به شرایط فعلی تیم که در انتهای جدول قرار دارد، از من خواسته شد اگر امکانش هست برای کمک بیایم. طی دو سه جلسهای که در این مدت داشتیم، به این جمعبندی رسیدیم و همکاریمان را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما ابقای تیم در سوپرلیگ است. هم من و هم باشگاه میدانیم که این کار بسیار سختی است، اما با همین آگاهی تصمیم گرفتیم کار را شروع کنیم. از امروز رسماً تمرینات را آغاز کردهایم تا بیشتر روی تغییر ذهنیت، نگرش و روحیه بازیکنان کار کنیم.
سرمربی استقلال گنبد با اشاره به محدودیت زمانی گفت: زمان زیادی نداریم. فقط هشت بازی باقی مانده و عملاً فرصتی برای تغییرات تاکتیکی گسترده یا برنامههای بدنسازی سنگین وجود ندارد. تمرکز اصلی ما روی مسائل ذهنی، اعتمادبهنفس و نگرش بازیکنان است.
صادقیانی شناخت قبلی خود از بازیکنان را یک امتیاز دانست و گفت: بیشتر بازیکنانی که الان در تیم هستند، قبلاً شاگرد من بودهاند؛ چه در رده زیر ۱۶ سال و چه در تیم ملی دانشآموزی. این شناخت متقابل قطعاً به ما کمک میکند. شرایط فعلی تیم مساعد نیست، کار سختی پیش رو داریم، اما ناامید نیستیم.
وی افزود: قبول این مسئولیت یک ریسک بود، اما با توجه به شناختی که از تکتک بازیکنان دارم، معتقدم جایگاه واقعی این تیم خیلی بالاتر از موقعیت فعلیاش است. تمام تلاشمان را میکنیم تا بتوانیم شرایط را تغییر دهیم و تیم را نجات بدهیم.
سرمربی استقلال گنبد درباره دیدار پیشرو برابر پیکان در دوم اسفند گفت: پیکان تیم باکیفیتی است و این روزها هم شرایط خوبی دارد. ما در این بازی و بازیهای بعدی، بیش از هر چیز روی بازگشت اعتمادبهنفس، تغییر نگرش و تسلیمناپذیری بازیکنان تمرکز داریم. حتی مقابل تیمهای سخت هم با تمام توان بازی میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتواند استقلال را در لیگ حفظ کند، تأکید کرد: تمام هدف و تلاش ما حفظ استقلال گنبد در لیگ است. میدانیم که نمیتوانیم تغییرات زیادی در ترکیب ایجاد کنیم یا بازیکن جدید اضافه کنیم، اما با آگاهی از همه این محدودیتها، تا آخرین لحظه برای موفقیت تیم میجنگیم.
نظر شما