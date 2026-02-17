به گزارش خبرنگار مهر، سعید جمشیدی ظهر سهشنبه در جریان بازدید از روند بازسازی سالن تئاتر شهر آمل، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازدید مسائل، دغدغهها و نیازهای فعالان حوزه تئاتر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در طراحی سالن بر اساس استانداردهای تخصصی تئاتر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به میزان پیشرفت این پروژه افزود: عملیات اجرایی سالن تئاتر شهر آمل حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و صندلیهای سالن نیز تهیه و نصب شدهاند.
رئیس اداره نظارت بر پروژههای عمرانی وزارت فرهنگ با بیان اینکه برنامهریزی برای تکمیل این پروژه تا خرداد سال ۱۴۰۵ انجام شده است، تصریح کرد: بخش دکوراسیون به مراحل پایانی نزدیک شده و پس از آن نصب تجهیزات فنی سالن انجام میشود تا این مجموعه از ابتدای سال ۱۴۰۵ آماده بهرهبرداری باشد.
جمشیدی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری با پیگیریهای صورتگرفته، شش پروژه مهم فرهنگی به بهرهبرداری رسید. همچنین عملیات ساختمانی کتابخانه مرکزی ساری به پایان رسیده و این مجموعه اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع تأمین انشعابات این پروژه در جلسات تخصصی بررسی شده و مهمترین مانع موجود مربوط به تأمین برق است که نیازمند احداث پست زمینی است و پس از رفع این مشکل، امکان بهرهبرداری فراهم خواهد شد.
رئیس اداره نظارت بر پروژههای عمرانی وزارت فرهنگ با تأکید بر اینکه در مجموع ۳۶۰ پروژه فرهنگی نیمهتمام در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد، ۸۸ پروژه در سطح ملی تعریف شده و تلاش میشود تا پایان دولت، دستکم ۱۵ تا ۲۰ درصد از این پروژهها تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
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