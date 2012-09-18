8 تالار مرکزی در کشور با بودجه مهر ماندگار در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر سه شنبه در بازدید از پروژه تالار مرکزی یزد در منطقه امامشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال سال آخر فعالیت دولت دهم است، تلاش می کنیم کلیه پروژه های عمرانی وزارت ارشاد تا پایان سال تکمیل و بهره برداری شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه تالار مرکزی یزد نیز یکی از پروژه های بی نظیر در سطح کشور است، عنوان کرد: با افتتاح این پروژه فعالیت های فرهنگی و هنری در استان یزد رونق ویژه ای خواهد گرفت.

حسینی در بازدید خود از تالار مرکزی یزد، روند پیشرفت این تالار را مطلوب ارزیابی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این بازدید به تشریح بخش های مختلف این تالار پرداخت و گفت: تالار مرکزی یزد در فضایی به وسعت 13 هزار و 400 مترمربع در منطقه امامشهر یزد واقع شده و شامل سالن آمفی‌تئاتر با ظرفیت 540 نفر، سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت 350 نفر و سالن آمفی‌تئاتر روباز با ظرفیت 800 متر مربع است.

بهرام عبدالحسینی عنوان کرد: این طرح جزو طرح های مهر ماندگار است و اوایل سال 92 مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: این طرح هم اکنون از پیشرفت 70 درصدی برخوردار است و جزو هشت تالار طرح مهر ماندگار کشور به شمار می رود.