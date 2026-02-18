بهزاد پروینقدس، نقاش و طراح آثار نقطهنگاری و خالق کتاب «نقطهنقطه عشق»، در گفتوگو با خبرنگار مهر از روند شکلگیری این اثر و تازهترین فعالیتهای خود در حوزه هنر مقاومت سخن گفت و با اشاره به شیوه کاری خود اظهار کرد: تکنیک مورد استفاده در این مجموعه، طراحی با نقطه و با ابزار راپید در سایزهای ۰۱ و ۰۲ است. این شیوه در سطح جهان سابقه دارد و نمونههایی از آن ارائه شده، اما اجرای یک مجموعه گسترده و منسجم با این حجم، بهویژه در ایران، کمتر سابقه داشته است. در مجموعه «نقطهنقطه عشق» تلاش کردم بخشهایی از زندگی مقام معظم رهبری را از دوران نوجوانی تا دوره رهبری به تصویر بکشم.
یک جرقه ذهنی، ۱۵۰ اثر
پروینقدس ادامه داد: حاصل این پروژه حدود ۱۵۰ اثر شد که سیر زندگی ایشان را از حدود ۱۲ سالگی، دوران طلبگی، مبارزات پیش از انقلاب، بازداشت و شکنجه توسط ساواک، همراهی با حضرت امام خمینی(ره) و سپس مسئولیتهای پس از انقلاب روایت میکند. در این آثار، حضور ایشان در جایگاه امام جمعه، مشاور امام، مسئولیتهای مرتبط با دوران دفاع مقدس، فعالیت در جهاد سازندگی، حضور در مجامع بینالمللی از جمله سازمان ملل و دوره ریاستجمهوری تا مقطع مجروحیت در حادثه ترور نیز بازنمایی شده است.
او با بیان اینکه این مجموعه کوشیده تصویری مستند از فرازهای مختلف زندگی رهبر انقلاب ارائه دهد، افزود: برای من، علاوه بر علاقه شخصی، جامعیت شخصیت ایشان اهمیت داشت؛ از ویژگیهای علمی و فرهنگی گرفته تا فعالیتهای اجتماعی، هنری و حتی نگاه ایشان به شعر و ادبیات. تلاش کردم مخاطب با ورق زدن کتاب، با مقاطع مختلف زندگی ایشان آشنا شود و تصویری پیوسته از این مسیر تاریخی در برابر خود ببیند.
این هنرمند درباره روند تولید و انتشار کتاب گفت: اجرای این پروژه حدود چهار سال به طول انجامید و مراحل آمادهسازی و چاپ نیز نزدیک به چند ماه زمان برد. کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات شاهد منتشر شد. پیش از چاپ، مجموعه آثار را به محضر رهبر انقلاب ارائه کردم. ایشان آثار را مشاهده کردند و ضمن قدردانی، با تواضع نکتهای را مطرح کردند مبنی بر اینکه این آثار تصاویر من است و شما چهار سال از وقت خود را صرف آن کردهاید. در نهایت با اجازه ایشان، کتاب منتشر شد و نسخه اصلی آثار نیز تقدیم شد که بعدها به موزه آستان قدس رضوی در حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا(ع) سپرده شد و در معرض نمایش قرار گرفت.
پروینقدس در بخش دیگری از این گفتوگو به سوابق خود در حوزه عکاسی جنگ اشاره کرد و گفت: در حوزه عکاسی دفاع مقدس نیز آرشیوی از تصاویر ثبت کردهام، هرچند فعالیت نقاشی همواره در کنار آن جریان داشته است.
هنر نقطهنگاری در خدمت تاریخ معاصر
وی سپس به تازهترین پروژه هنری خود اشاره کرد و توضیح داد: در مقطع اخیر، با توجه به حوادث و تحولات منطقه و شهادت برخی فرماندهان، تصمیم گرفتم مجموعهای تازه را آغاز کنم. ابتدا با تمرکز بر شهدای جنگ ۱۲ روزه و برخی فرماندهان معاصر از جمله شهیدان باقری، رشید و سلامی کار را آغاز کردم. اما در ادامه دامنه کار گسترش یافت و به فرماندهان ارتش، نیروی هوایی، پدافند و نیروهای هوافضا نیز رسید.
او افزود: در ادامه به این نتیجه رسیدم که باید این مجموعه را در چارچوب گستردهتری تعریف کنم؛ بنابراین به سراغ چهرههای جبهه مقاومت رفتم و آثاری درباره شخصیتهایی همچون سردار رضوی و شهید حاج قاسم سلیمانی نیز طراحی شد. این روند به مرور به فرماندهان دوران دفاع مقدس مانند شهید مهدی باکری، شهید حسین خرازی و شهید محمود کاوه نیز تسری یافت.
پروینقدس با بیان اینکه این مجموعه در نهایت با عنوان «تکسیر آئینهها» شکل گرفت، تصریح کرد: عنوان این کتاب ناظر بر امتداد یک مسیر فکری و عملی در دورههای مختلف است؛ از دوران دفاع مقدس تا جبهه مقاومت در کشورهای عراق، لبنان، فلسطین و یمن. این پروژه اکنون در مراحل پایانی آمادهسازی ماکت و امور فنی قرار دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، منتشر خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تلاشهای فرهنگی بتواند سهمی در بازنمایی تصویری تاریخ معاصر داشته باشد و گفت: هدفم ثبت و انتقال بخشی از این مقاطع تاریخی در قالب هنر بود و امیدوارم این آثار بتواند برای مخاطبان، بهویژه نسل جوان، قابل استفاده و الهامبخش باشد.
