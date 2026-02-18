به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در دیدار با سرگئی سیویلف وزیر انرژی فدراسیون روسیه و هیئت همراه، سطح روابط تهران–مسکو را در دوره جدید همکاریها «بسیار ممتاز و رو به گسترش» توصیف و از شتابگیری تعاملات دوجانبه ابراز خرسندی کرد.
رئیسجمهور با اشاره به برگزاری جلسات متعدد خود با ولادیمیر پوتین از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، اظهار داشت: در تمامی دیدارهای صورتگرفته، تصمیمات مهم و راهبردی اتخاذ شده که منافع مشترک دو کشور و دو ملت را تأمین میکند و افقهای جدیدی پیشروی مناسبات تهران و مسکو گشوده است.
پزشکیان با تأکید بر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای برنامه جامع همکاریهای راهبردی دو کشور افزود: مصمم هستیم این سند را با قدرت، سرعت و دقت عملیاتی کنیم. در تمامی حوزههای مورد توافق از جمله حملونقل، انرژی، نفت و گاز، کشاورزی و محصولات غذایی، همکاریهای دفاعی و امنیتی، روند اجرا با شتاب مطلوبی در حال پیگیری است.
رئیس جمهور تصریح کرد: شخصاً بهصورت هفتگی روند پیشرفت توافقات را دنبال میکنم و وزرای نفت، جهاد کشاورزی و نیرو نیز بهطور ویژه مأموریت پیگیری و تسریع در اجرای تعهدات مشترک را بر عهده دارند.
پزشکیان تکمیل پروژههای مشترک بهویژه در حوزه کریدورهای ترانزیتی را زمینهساز گشایش فصلی نوین و جهشی در مناسبات همهجانبه دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد توسعه تعاملات گسترده ایران و روسیه، آثار مثبت و پایداری بر اقتصاد منطقه بر جای گذارد.
رئیس با اشاره به رویکردهای یکجانبهگرایانه برخی قدرتها تأکید کرد: کشورهای منطقه باید مناسبات خود را چنان گسترش دهند که نیازی به مداخله بازیگران فرامنطقهای برای تعیین تکلیف در امور این منطقه نداشته باشند.
در این دیدار، وزیر انرژی روسیه نیز ضمن ابلاغ سلام گرم رئیسجمهور این کشور به دکتر پزشکیان، گزارشی از برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور ارائه و نتایج آن را مثبت و ثمربخش عنوان کرد.
سرگئی سیویلف با بیان اینکه سال گذشته میلادی در روابط تهران–مسکو سالی پربار بوده است، مهمترین دستاورد این دوره را تحکیم پیوندهای دوستانه و توسعه همکاریهای مشترک دانست و تصریح کرد: رئیسجمهور روسیه روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای کشورش بسیار مهم ارزیابی میکند.
وی همچنین مراتب همدردی عمیق دولت و ملت روسیه را با دولت و ملت ایران در پی حوادث اخیر و جانباختن شماری از شهروندان ایرانی ابراز داشت.
وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه ما اطمینان داریم این حوادث با طراحی مخالفان انجام شده تصریح کرد: روسیه همکاریها و ارتباطات گسترده خود با ایران را تداوم خواهد داد و با صراحت اعلام میکنیم هیچکس قادر نخواهد بود در روابط راهبردی ایران و روسیه خللی ایجاد کند.
