سپهری: ۷ بیمارستان و ۶۲۱ مدرسه در قالب مصوبات سفرهای شهرستانی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای برش استانی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی و سیاستهای دولت چهاردهم، هر شهرستان متناسب با ظرفیتها و شرایط خود، برنامهریزی شده تا بتواند از پتانسیلهای موجود برای رفع مشکلات بهره بگیرد.
وی افزود: برای ۵۶ دستگاه اجرایی استان تعیین تکلیف انجام شده که تاکنون ۳۷ دستگاه برش استانی خود را تدوین و در شورای برنامهریزی تصویب کردهاند، ۱۶ دستگاه در حال تکمیل هستند و ۵ دستگاه نیز به صورت متمرکز اقدام میکنند. هدف ما این بود که به جای تصمیمسازی کلی، برشهای دستگاهی را با تمرکز بر حوزههای دارای عقبماندگی جدی دنبال کنیم تا از محل بودجههای سنواتی گرههای اساسی باز شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به تشدید نظارتها در ماههای اخیر گفت: طی دو ماه گذشته ۶۸ پروژه عمرانی مورد نظارت قرار گرفت که ۲۲ پروژه دارای نقص فنی بود، ۵ پیمانکار محروم شدند، ۳۲ اخطار کتبی صادر و ۶ گواهینامه پیمانکاری ابطال شد. همچنین در کمتر از سه ماه، ۶۷۸ پرونده پیمانکاری تعیین تکلیف و وضعیت استخدامی حدود ۷۶۰ ایثارگر در دستگاههای اجرایی استان به رسمی قطعی تبدیل شد.
سپهری با بیان اینکه استان تهران به عنوان پایلوت اجرای سامانه فوریتهای اداری «فواد» انتخاب شده است، عنوان کرد: این سامانه با هدف تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاهها اجرا میشود و مردم میتوانند شکایات و گزارشهای خود را ثبت کنند.
وی با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر عدم آغاز پروژههای جدید تصریح کرد: تمرکز ما بر تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا است تا بتوانیم هرچه سریعتر آنها را به بهرهبرداری برسانیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در تشریح مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار به ۱۶ شهرستان استان گفت: در مجموع ۴۲۵ مصوبه در این سفرها به تصویب رسید که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن اجرایی شده است. خروجی این مصوبات شامل تکمیل ۷ بیمارستان با ظرفیت هزار و ۲۹۶ تخت، احداث ۶۲۱ مدرسه با ۸ هزار و ۲۴۵ کلاس درس، احداث ۱۲ درمانگاه شبانهروزی، ۱۲۵ مرکز جامع سلامت، ۲۳ پایگاه اورژانس، ۸ کلانتری، ۴ ورزشگاه، ۱۲۴ سالن ورزشی و ۱۸ تصفیهخانه فاضلاب است که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و مابقی در دست اجراست.
سپهری با اشاره به تعهد استان تهران در تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: امسال استان متعهد به تحقق ۷۲۵ همت درآمد مالیاتی است که تاکنون ۸۰ درصد آن محقق شده و برای سال آینده این رقم به ۱۳۴۰ همت افزایش یافته است. وی تأکید کرد: حدود ۵۲ درصد درآمد مالیاتی کشور متعلق به استان تهران است، اما سهم استان از منابع عمومی کشور کمتر از یک درصد بوده که این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.
وی با بیان اینکه اسناد راهبری توسعه ۱۶ شهرستان استان در دست تهیه است، خاطرنشان کرد: توزیع اعتبارات سال آینده بر اساس ۲۴ شاخص از جمله جمعیت، سرانه آموزشی، بهداشتی و ورزشی، مساحت و شاخصهای کشاورزی و آب انجام خواهد شد تا از شیوههای مبتنی بر چانهزنی فاصله گرفته و عدالت در توزیع منابع برقرار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران افزود: بهرهوری در بخشهای آب، بهداشت، حملونقل و منابع انسانی به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ شده و ۵۰ امتیاز از ارزیابیها به این حوزه اختصاص یافته است.
سپهری همچنین از افتتاح هزار و ۴۹۰ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر با اعتبار ۵۰ همت خبر داد و گفت: بیشترین پروژههای افتتاحشده مربوط به شهرستانهای اسلامشهر، دماوند و تهران بوده است.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در امیدآفرینی و تبیین اقدامات دولت تصریح کرد: ما با ادبیات تعامل و گرهگشایی در کنار دستگاههای اجرایی هستیم، نه مقابل آنها، و از نقدهای سازنده رسانهها برای رفع عقبماندگیهای استان استقبال میکنیم.
