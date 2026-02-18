موحدی: تطهیر پهلوی در فضای مجازی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در یادواره شهداء میثاق با شهیدان مسجد سپهسالار حسین (ع) با هشدار نسبت به تشدید جنگ ترکیبی دشمن، به‌ویژه در فضای مجازی، گفت: امروز شبکه‌های اجتماعی به‌صورت شبانه‌روزی در حال تطهیر رژیم منحوس پهلوی و تحریف واقعیت‌های تاریخی پیش از انقلاب هستند و متأسفانه بخشی از جوانان و نوجوانان به دلیل ناآشنایی با محرومیت‌ها و شرایط آن دوران، در معرض فریب این تبلیغات قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به فتنه اخیر افزود: حمله به مساجد، امامزادگان، دفاتر ائمه جمعه، اماکن مذهبی و توهین به قرآن کریم، کاملاً هدفمند و معنادار است؛ چراکه مسجد همواره سنگر اصلی انقلاب اسلامی و مرکز ثقل هدایت دینی، فرهنگی و سیاسی جامعه بوده و همچنان نیز چنین جایگاهی دارد.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مساجد و نمازهای جمعه تصریح کرد: مساجد همچنان مرکز تبیین سیاست‌های کلان اسلام و نظام اسلامی هستند و دشمن به‌خوبی از این تأثیرگذاری آگاه است و از همین رو، این مراکز را هدف حمله قرار می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی با توصیه مؤکد به مطالعه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه، به‌صورت مستند و روشن، وضعیت کشور پیش و پس از انقلاب و مسیر آینده را ترسیم کرده‌اند و مطالعه دقیق آن، مانع تأثیرپذیری از بمباران تبلیغاتی دشمن می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به خدمات گسترده جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی گفت: توسعه راه‌های روستایی، برق‌رسانی، آب‌رسانی، گازرسانی، احداث مراکز درمانی، آموزشی، دانشگاهی، صنعتی و تأمین مسکن اقشار محروم از جمله دستاوردهایی است که نشان‌دهنده توزیع عادلانه‌تر امکانات در کشور پس از انقلاب است.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی، تحریم‌های سنگین و کاهش شدید درآمدها مواجه بود، نه‌تنها خدمات به مردم متوقف نشد، بلکه حتی حقوق کارکنان دولت نیز بدون وقفه پرداخت می‌شد که این موضوع، بیانگر استحکام و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.

دادستان کل کشور با اشاره به حوادث اخیر تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت، دقت، سرعت و در عین حال با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی، در حال رسیدگی به پرونده عوامل آشوب، حمله به مراکز نظامی، بسیج و اماکن مذهبی است.

وی افزود: بسیاری از عوامل اصلی شناسایی و دستگیر شده‌اند و روند رسیدگی قضایی طبق تشریفات قانونی ادامه دارد و مجازات‌ها نیز با عدالت و بدون اغماض اعمال خواهد شد.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به جوانان در حوزه‌هایی همچون علم، معنویت، اقتصاد، عدالت، استقلال، عزت ملی و سبک زندگی گفت: دشمن با ترویج مظاهر فرهنگ غربی و تغییر تدریجی سبک زندگی اسلامی، در پی تضعیف باورهای دینی و تسهیل نفوذ فرهنگی است و مقابله با این پروژه، نیازمند هوشیاری مردم و مسئولان است.