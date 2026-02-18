اختصاص بودجه هزار میلیارد تومانی برای مدیریت مصرف آب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی پور،مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در آیین اختتامیه آب در نقطه تصمیم که در منطقه ۹ برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت پایدار منابع آبی اعلام کرد: استفاده از آب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز، احیای قناتها، جلوگیری از حفر چاههای جدید و نصب کاهندههای مصرف آب با اختصاص بودجه یکهزار میلیارد تومانی، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
باغخانیپور، با اشاره به بحران منابع آب در پایتخت اظهار کرد: مجموعه محیط زیست شهرداری با هدف کاهش فشار بر منابع آب خام و زیرزمینی، استفاده از آب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز را بهطور جدی دنبال میکند.
وی با بیان اینکه احیای قناتهای موجود و جلوگیری از حفر چاههای جدید در دستور کار قرار دارد، افزود: این اقدامات به پایداری منابع آب و بهرهبرداری هدفمند از روانابهای شهری کمک میکند و پیشبینی میشود میزان استفاده از روانابها در منطقه مرکزی تهران طی دو سال آینده به ۳۰ میلیون متر مکعب برسد.
وی همچنین از اجرای طرح نصب کاهندههای مصرف در شیرآلات منازل و ساختمانهای اداری خبر داد و گفت: برای این برنامه بودجهای معادل یک همت (یک هزار میلیارد تومان) اختصاص یافته است. این اقدام در راستای فرهنگسازی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع آبی اجرا میشود.
مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تشریح مفهوم ساختمان سبز تصریح کرد: ساختمان سبز صرفاً به ایجاد پوشش گیاهی روی دیوار یا سقف محدود نمیشود، بلکه مدیریت صحیح انرژی، استفاده بهینه از منابع آب، بازچرخانی آب خاکستری و آب باران و مدیریت اصولی پسماند را نیز در بر میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر حفظ ارزش اکولوژیک شهر، حفاظت از درختان قدیمی و توسعه زیرساختهایی همچون تصفیهخانهها و شبکههای توزیع آب را از برنامههای جدی شهرداری عنوان کرد و افزود: با تخصیص بودجه ویژه و همکاری سایر دستگاهها، پروژههای زیرساختی حوزه آب و محیط زیست برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی و تحقق توسعه پایدار شهری در حال اجراست.
