برگزاری کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست کمیسیون ورزشکاران به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک و با حضور غفور کارگری برگزار شد.

در این نشست مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان و سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک با همراهی صادق بیگدلی، هاجر صفرزاده، سیدمیثم بنی‌طبا، حامد حق‌شناس، هاشمیه متقیان، زینب ملکی، اصغر عزیزی، مهدی اولاد و میثم شجاعیان اعضای این کمیسیون و منیر سبحان‌پرست نماینده کمیته ملی پارالمپیک در کمیسیون حضور داشتند.

صادق بیگدلی رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک گزارشی از عملکرد یکساله این کمیسیون ارائه کرد و از پیگیری مواردی چون بیمه تامین اجتماعی ورزشکاران، احقاق جایگاه واقعی ورزشکاران پارالمپیکی، اصلاح آیین نامه پذیرش قهرمانان ورزشی در دانشگاه ها، اعمال مدال های آسیایی و جهانی ورزشکاران پارالمپیک در صندوق قهرمانان همانند ورزشکاران المپیکی خبر داد.

غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز ضمن قدردانی از تلاش های اعضای دومین دوره کمیسیون ورزشکاران در یکسال اخیر بر اثرگذاری نقش این کمیسیون در بهبود هر چه بیشتر شرایط ورزشکاران به ویژه در ماه های منتهی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا تاکید کرد و اضافه کرد که حمایت کمیته از ورزشکاران هوشمندانه و در حد خوب انجام می شود و نظارت نیز به صورت مطالبه گرانه انجام خواهد شد.

وی همچنین بر تلاش برای افزایش سطح کمی و کیفی برگزاری اردوهای تمرینی برای بازی های پاراآسیایی پیش رو تاکید کرد.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون در خصوص برنامه های آتی آن با موضوعیت بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا صحبت کردند.

در این خصوص می توان به مواردی چون بهبود کیفیت برگزاری اردوها، مشکلات ایاب و ذهاب ورزشکاران، رسیدگی به اموری چون مکمل ها، حضور مسئول تغذیه، فیزیوتراپ، ماسور و مربی بدن ساز در اردوها، بررسی درخواست های مربوط به ورزشکاران متاهل و بانوان اشاره کرد.