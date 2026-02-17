سردار قریشی: حضور گسترده ملت در ۲۲ بهمن نماد حماسه ملی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت‌الله قریشی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن کریم ویژه خانواده‌های کارکنان نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از مشارکت پرشور مردم ایران در ۲۲ بهمن، گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه تلاش‌های خصمانه استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی بود.

سردار قریشی افزود: مردم ایران در روز ۲۲ بهمن با خلق یک حماسه بی‌سابقه، بار دیگر قدرت و عزم خود را نشان دادند. او سپس با تأکید بر اهمیت کلام الهی خاطرنشان کرد که نشانه‌های یاری خداوند گام به گام پدیدار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه در ادامه اظهار داشت: دشمنان همیشه در حال طراحی نقشه‌ علیه کشور هستند و ابراز امیدواری کرد که به زودی تحقق وعده‌های قرآن کریم در نابودی استکبار و رژیم صهیونیستی را شاهد باشیم.

سردار قریشی همچنین به حماسه‌آفرینی شهدا در دوران دفاع مقدس و در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت : آرزو دارم این شهیدان گرانقدر در کنار شهدای دشت نینوا قرار گیرند.