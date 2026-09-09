به گزارش خبرگزاری مهر، وال‌استریت ژورنال گزارش داد ایران روز دوشنبه بار دیگر به شناورهای نیروی دریایی آمریکا حمله کرد؛ حمله‌ای که ارتش آمریکا تاکنون آن را به‌ طور عمومی اعلام نکرده است. این حمله پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی در آخر هفته انجام شد.

این حمله دومین تلاش ایران برای هدف قرار دادن تجهیزات دریایی آمریکا طی سه روز بود. ایران در آخر هفته نیز موشک‌های بالستیک را به سمت یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده آمریکایی شلیک کرده بود.

به ادعای گزارش وال‌استریت ژورنال، هیچ‌یک از کشتی‌های آمریکایی در این حملات مورد اصابت قرار نگرفتند.

با این حال، تلاش‌های اخیر ایران برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی نگرانی‌هایی را در واشنگتن ایجاد کرده است؛ زیرا مقام‌های آمریکایی معتقدند ایران ممکن است از تسلیحات پیشرفته‌تر برای حمله به نیروهای دریایی آمریکا استفاده کند.

این گزارش همچنین احتمال کمک یا انتقال فناوری نظامی از سوی چین یا روسیه به ایران را مطرح می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند توانایی ایران برای تهدید شناورهای آمریکایی را افزایش دهد.

حملات اخیر در حالی انجام شده که درگیری میان ایران و آمریکا تشدید شده است. وال‌استریت ژورنال مدعی شده است که حملات آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی در واکنش به تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی صورت گرفته است.