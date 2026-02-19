به گزارش خبرنگار مهر،سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان در استان مرکزی اعلام شد.
سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیهها» به تبیین مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با عبارت «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اختصاص دارد.
در این بخش از مسابقه مخاطبان باید پاسخ دهند که مفهوم این آیه در کدامیک از گزینههای ارائهشده بهدرستی بیان شده است.
گزینههای مطرحشده عبارتاند از:
۱. صبر و نماز؛ تکیهگاه محکم مؤمن
۲. پرهیز از دروغگویی
۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن
۴. بخشش تا بخشیده شوی
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جایزه ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد
