به گزارش خبرنگار مهر ، بیستوسومین «جشنواره ملی کتاب رشد» با حضور وزیر اموزش و پرورش عصر امروز در سالن اجتماعات سوره حوزه هنری برگزار شد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ، با اشاره به اهمیت بنیادین کتاب در توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: هیچ چیز جای کتاب را نمیگیرد؛ کتاب اولین و مهمترین ابزار دانایی و توانایی در تاریخ بشر بوده و هست.
وی با قدردانی از پیام محبتآمیز رئیسجمهور خطاب به جامعه آموزش و پرورش، گفت : این حمایتها نشاندهنده توجه جدی به آیندهسازان کشور است.
کاظمی با اشاره به تجربههای موجود در حوزه ترویج مطالعه از جمله جشنوارههایی مانند دانایی توانایی، کتابنوش و جشنواره کتاب رشد تأکید کرد : علیرغم تلاشها، هنوز «نقشه جامع کتابخوانی» در آموزش و پرورش طراحی نشده است.
وی افزود: فعالیتهای متعددی انجام میدهیم، اما یک زنجیره کامل و منسجم شکل نگرفته تا بدانیم هر بخش دقیقاً چه وظیفهای دارد.
وی یکی از حلقههای مهم این زنجیره را «نیازسنجی در تولید کتاب» دانست و گفت :باید مشخص شود آیا کتابهای ارزیابیشده بر اساس نیازهای واقعی دانشآموزان و اهداف تربیتی تولید شدهاند یا خیر.
کاظمی با اشاره به ضرورت توجه به تغییر ذائقه نسل جدید، خواستار حرکت به سمت «کتابهای چندرسانهای، کوتاه و جذاب» شد و افزود: در دنیای امروز شکل انتقال پیام تغییر کرده و باید به ابزارهای نوین نشر و ارائه محتوا توجه بیشتری کنیم.
وی همچنین با انتقاد از نبود فضای کافی در برنامه درسی برای مطالعه آزاد، تأکید کرد:نتوانستهایم فضای رسمی و جذابی برای انس دانشآموزان با کتاب فراهم کنیم.
کاظمی تشکیل یک «شورای رهبری و راهبردی کتابخوانی» در وزارت آموزش و پرورش را ضروری دانست و گفت: این شورا میتواند تقسیم کار دقیق میان معاونتها و بخشهای مختلف ایجاد کند.
وی با اشاره به حضور بیش از پنج هزار ناشر و مؤلف در این دوره جشنواره و ارزیابی آثار ارائهشده، گفت: بزرگترین پرسش این است که این کتابهای خوب چقدر به دست دانشآموزان میرسد؟ ما در حلقه مصرف هنوز ضعف جدی داریم.
کاظمی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل زنجیره تولید، انتشار و مصرف کتاب، سال آینده بتوان از افزایش سرانه مطالعه دانشآموزان گزارش داد.
وی سخنان خود را با تبریک به برگزیدگان جشنواره و درخواست برای ادامه حمایت از تولیدکنندگان و ناشران کتابهای مناسب کودک و نوجوان به پایان رساند.
