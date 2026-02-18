طالبی: تدوین نقشه راه جامع برای حل بحران مسکن استان کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، عصر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمان اظهار داشت: نهضت ملی مسکن یک کار فوقالعاده، انقلابی، جهادی و حرکتی جدی فراتر از اقدامات معمول در حوزه تأمین مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف، روند تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی را تسریع کنیم؛ اظهار داشت: آنچه تاکنون در برخی شهرهای استان کرمان انجام شده، با مفهوم واقعی «نهضت ملی مسکن» فاصله دارد و لازم است با جدیت و انسجام بیشتری موضوع اجرای این طرح در استان کرمان پیگیری شود.
وی با اشاره به روند رو به بهبود وضعیت مسکن در استان تصریح کرد: اگرچه حرکتها در مسیر مثبت قرار گرفته، اما هنوز نیاز است عملکرد خود را بهبود داده تا بتوانیم پاسخگوی همه متقاضیان واجد شرایط باشیم.
طالبی، با تأکید بر لزوم برنامهریزی جامع در حوزه تأمین مسکن گفت: نمیتوانیم نسبت به دغدغه جوانی که تشکیل خانواده داده و مسکن به یکی از مهمترین چالشهای زندگیاش تبدیل شده؛ بیتفاوت باشیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه جامع برای پاسخگویی به نیازهای حوزه مسکن و زمین، اظهار داشت: لازم است تمامی راهکارها و برنامههای مرتبط با تأمین مسکن در این سند پیشبینی و تجمیع شود.
وی تصریح کرد: در این نقشه راه باید تحلیل دقیق و واقعبینانهای از وضعیت موجود ارائه شود؛ بهگونهای که وضعیت فعلی به تفکیک مناطق و شهرها احصا، میزان اراضی مورد نیاز مشخص و تعداد متقاضیان طرحهای «نهضت ملی مسکن» و «جوانی جمعیت» بهصورت برآوردی تعیین شود تا زمینه اتخاذ تصمیمات اجرایی، هدفمند و اثربخش فراهم گردد
طالبی، با اشاره به موضوعات مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و ضرورت تأمین نیاز شهرها در حوزه مسکن، اظهار کرد: در برخی روستاها میتوان از طریق الحاق به محدوده، بخشی از نیاز متقاضیان را پاسخ داد که لازم است این ظرفیتها در نقشه راه پیشبینی و مشخص شود.
وی افزود: همچنین باید روستاهای واقع در حاشیه و مجاورت شهرها که امکان پذیرش بخشی از بار تأمین مسکن شهری را دارند، شناسایی و در قالب برنامهای هدفمند برای بهرهگیری از این ظرفیتها اقدام شود
استاندار کرمان در تشریح راهکارهای تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای درونشهری تأکید کرد.
وی اظهار داشت: امروز ضروری است از تمامی اراضی موجود در محدوده شهرها، بهویژه زمینهای ملی در اختیار، برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود و در صورت نیاز، فرآیند تغییر کاربری این اراضی نیز در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد تا روند تأمین زمین و اجرای پروژهها تسریع شود
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت «ظرفیتسازی» در حوزه تأمین زمین و مسکن، اظهار کرد: لازم است تعیین تکلیف شهرکهایی که اراضی آنها واگذار شده اما سالها به دلیل موانع قانونی بلاتکلیف ماندهاند، در اولویت قرار گیرد
استاندار کرمان، بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای حل بحران مسکن تأکید کرد و «مولدسازی» و «الحاق به محدوده» را دو راهکار کلیدی در این مسیر دانست.
مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به پتانسیلهای ویژه استان، اظهار داشت: ما در کرمان ظرفیتهای فوقالعادهای در راستای مولدسازی در اختیار داریم که میتوانیم از آنها برای توسعه و تأمین نیازهای مناطق مختلف استفاده کنیم.
وی همچنین بر اهمیت راهبرد «الحاق به محدوده» شهرها تأکید کرد و اظهار داشت: اراضی مستعد و مناسبی در اختیار است که باید بهصورت جدی شناسایی و ظرفیت آنها برای الحاق به محدوده شهری بررسی شود.
استاندار کرمان افزود: پیگیری هدفمند فرآیند الحاق میتواند امکان بهرهبرداری از این ظرفیتها را در جهت تأمین زمین و پاسخگویی به نیاز خانوارها فراهم کند و نقش مؤثری در تسهیل اجرای طرحهای مسکن داشته باشد
وی گفت: امروز اولویت ما، ضمن در نظر گرفتن مسائل فنی آمایشی، پاسخگویی به نیاز مردم در حوزه مسکن است
طالبی با اشاره به لزوم بررسی همه راههای توسعه فضاهای زیستی استان، اعلام کرد که استراتژی ایجاد شهر جدید در کرمان باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد
استاندار کرمان در این خصوص تصریح کرد: ما از منظر قانونی این امکان را داریم که در محدودههایی که از نظر شهر فعلی جدا هستند، شهر جدید ایجاد کنیم و این استراتژی باید در استان دنبال شود.
وی افزود: هر مانع یا ابهامی که در این مسیر وجود دارد، باید برطرف شود.
وی همچنین توسعه شهرکهای مسکونی را بهعنوان راهکاری مکمل و سریعتر مطرح کرد و گفت: تعریف شهرکها و فرایندهای مربوط به آنها معمولاً سادهتر است و در اطراف کرمان مناطقی مستعد ایجاد شهرک وجود دارند که باید این موضوع نیز بهطور همزمان دنبال شود.
طالبی، افزود: باید از ظرفیت بنگاههای اقتصادی برای تأمین زمین استفاده کنیم تا بخشی از بار تأمین مسکن از دوش دولت برداشته شود و با همکاری بنگاههای اقتصادی و حمایت دولت، این اقدام مهم محقق خواهد شد.
نظر شما