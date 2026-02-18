تأکید بر تکمیل زنجیره «حکمرانی کتاب رشد»

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه بیست‌وسومین «جشنواره ملی کتاب رشد» با حضور وزیر اموزش و پرورش برگزار شد.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حضور در جمع نویسندگان، ناشران، تصویرگران و فعالان عرصه کتاب را مایه افتخار دانست و بر جایگاه بنیادین «قلم، کتاب و معرفت» در تعالیم اسلام تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه نخستین سوره‌های نازل‌شده بر پیامبر(ص) درباره «قلم» و «دانش» بوده است، گفت: هرچه جامعه اهل کتاب و معرفت بیشتری داشته باشد، به علت بعثت پیامبر اکرم(ص) نزدیک‌تر می‌شود و جشنواره کتاب رشد نیز در همین مسیر حرکت می‌کند.

خسروپناه سپس با قدردانی از همکاری مجموعه‌ای گسترده از نهادهای فرهنگی از جمله نهاد کتابخانه‌ها، خانه کتاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری کودک، مجموعه‌های فرهنگی شهرداری و معاونت‌های فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد : سازمان پژوهش با رویکرد «حکمرانی جمعی» توانسته ظرفیت‌های گوناگون کشور را به هم پیوند دهد.

وی در ادامه به سه مسئله مهم «حکمرانی کتاب» اشاره کرد که به شرح ذیل می‌باشد:

۱_ناترازی در زنجیره تولید و مصرف کتاب

خسروپناه با اشاره به رشد چشمگیر تولید کتاب کودک از دهه ۷۰ تاکنون گفت: اکنون فعالیت تولید کتاب کودک در ۳۱ استان کشور انجام می‌شود و روزانه ۱۱ عنوان چاپ اول منتشر می‌شود؛ اما در مقابل، شمارگان کتاب کاهش یافته و کتاب از سبد خرید خانواده‌ها در حال حذف شدن است.

وی گرانی کاغذ و مشکلات معیشتی را از عوامل اصلی این روند دانست.

۲_تکمیل‌نشدن زنجیره فعالیت‌های فرهنگی

به گفته وی، جشنواره کتاب رشد باید در کنار خود زنجیره‌ای کامل از «رشد فیلم»، «رشد عکس»، «رشد تئاتر»، «رشد سریال» و «رشد موسیقی و سرود» را نیز فعال کند تا چرخه فرهنگ‌سازی ناقص نماند.

۳_ بحران هویت در آینه ترجمه

خسروپناه با تأکید بر اینکه ترجمه یک فرصت فرهنگی است، هشدار داد : نباید الگوهای نوجوان ایرانی تنها به شخصیت‌هایی چون هری‌پاتر یا اسکارلت محدود بماند و در مقابل، آثار نویسندگان ایرانی به حاشیه برود.

وی تأکید کرد : سیاست خرید کتاب برای مدارس باید بر پایه کتاب‌های دارای «نشان رشد» باقی بماند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به ضرورت پیوند صنایع فرهنگی از «کتاب تا بازی، انیمیشن و اسباب‌بازی» اشاره کرد و نقش صداوسیما به‌ویژه شبکه‌های امید، پویا و آموزش را در این زنجیره بسیار مهم دانست.

وی از تصویب «شورای کتاب کودک و نوجوان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: این شورا با مشارکت سه عضو از وزارت ارشاد و سه عضو از وزارت آموزش‌وپرورش به‌صورت رسمی فعالیت خواهد کرد.

خسروپناه در پایان اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده است هر مصوبه‌ای که موجب تقویت حکمرانی کتاب در کشور شود را بررسی و تصویب کند. ما یار آموزش‌وپرورش هستیم و تلاش می‌کنیم تصمیم‌های فرهنگی کشور، هماهنگ و اثرگذار باشد.

وی سخنان خود را با طلب رضایت الهی و یاد شهدا به پایان رساند.