به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، دومین نشست سرپرستان تیم های اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا به ریاست سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در این بازی های و با حضور مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک، جمعی از سرپرستان تیم های اعزامی و مدیران کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

بررسی وضعیت آمادگی تیم های اعزامی به این رویداد و نیز ارائه راه کار برای رفع موانع و مشکلات موجود از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

با توجه به تغییر شیوه های نظارتی مقرر شد سرپرستان تیم های اعزامی از طریق ارائه گزارش های منظم و مدون از شرایط تیم که به صورت هفتگی ارائه می شود، سرپرست کاروان را در جریان روند آماده سازی قرار دهند.

بررسی چالش های مربوط به اسکان و تغذیه، تامین تجهیزات تخصصی و نظارت بر فرآیندهای آنتی دوپینگ از محورهای اصلی این نشست بود و بر اجرای دقیق پروتکل های تغذیه ای و روان شناسی تاکید شد.

همچنین مقرر شد با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و نیز ماه مبارک رمضان، تمرینات ملی پوشان به صورت منظم و بی وقفه حتی در این ایام نیز برگزار شود.