رمان «وُل» با حضور اهالی فرهنگ و هنر در یاسوج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه آیین رونمایی از رمان «وُل» نوشته میثم فرهمندیان با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در یاسوج برگزار شد.
نویسنده این اثر در سخنانی ادبیات داستانی را تلاشی برای مقابله با فراموشی تاریخی و هویتی دانست.
میثم فرهمندیان در مراسم رونمایی از رمان«وُل» با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه گفت: برگزاری این آیین پس از چهار سال انتظار، اتفاقی مهم برای ادبیات استان است.
وی افزود: اگر آثار بومی فرصت دیدهشدن پیدا کنند، میتوانند در سطح ملی نیز جایگاه مناسبی به دست آورند.
فرهمندیان با اشاره به اهمیت ثبت تاریخ محلی در قالب داستان اظهار کرد: بسیاری از روایتهای تاریخی به زندگی واقعی مردم نزدیک نیستند.
وی ادامه داد: رنجها، شادیها و تجربههای زیسته مردم باید در ادبیات داستانی بازتاب یابد تا بخشی از تاریخ نانوشته نماند.
این نویسنده تأکید کرد: ادبیات داستانی در اصل مبارزهای علیه فراموشی است و رسالت آن حفظ میراث فرهنگی و هویتی است.
فرهمندیان درباره شکلگیری ایده رمان توضیح داد: داستان با محوریت یک واقعه تاریخی در جغرافیای زاگرس شکل گرفت و اقوام مختلفی در آن درگیر بودند.
وی گفت: برای نگارش این اثر حدود هفت تا هشت ماه پژوهش میدانی و مطالعات تاریخی انجام داده و با افراد محلی گفتوگو کرده است.
او درباره راوی داستان افزود: شخصیت اصلی یک سرباز است که بدون شناخت قبلی وارد سرزمینی ناآشنا میشود و مخاطب همراه او به کشف جغرافیا و هویت منطقه میپردازد.
فرهمندیان تصریح کرد: این شخصیت در طول روایت از ناآگاهی به شناخت میرسد و درمییابد پیش از هر چیز باید با خود و باورهایش روبهرو شود.
وی با اشاره به نقش طبیعت در رمان گفت: زیستبوم و درختان بلوط در این اثر حضوری پررنگ دارند و بخشی از هویت سرزمین را نمایندگی میکنند.
این نویسنده در پایان ابراز امیدواری کرد «وُل» بتواند مخاطب را به بازخوانی تاریخ و توجه دوباره به ریشههای هویتی دعوت کند.
نظر شما