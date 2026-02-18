به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فاطمیمنش شامگاه چهارشنبه در جلسه توجیهی و تبیینی «سفیران آیهها در امت قوی» که در مدرسه علمیه حاجی ابایی گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: در روزگاری که انسانها با فتنهها و پیچیدگیهای فکری و اجتماعی مواجهاند، تمسک به قرآن و اهلبیت(ع) تنها مسیر مصونیت از انحراف و رسیدن به آرامش واقعی است.
وی با اشاره به شرایط پرچالش عصر حاضر افزود: پیامبر اکرم(ص) برای همه دورانها مسیر هدایت را تبیین کردهاند و بر اساس روایات، در زمان بروز فتنهها باید به قرآن پناه برد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس ادامه داد: قرآن و اهلبیت(ع) ریسمان محکم الهی هستند که تمسک به آنها انسان را از گمراهی نجات میدهد و جامعه را به سوی وحدت، بصیرت و استقامت هدایت میکند.
فاطمیمنش با تأکید بر نقش مبلغان و فعالان فرهنگی در ترویج معارف قرآنی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت عملی به آموزههای قرآن در عرصه فردی و اجتماعی هستیم تا در برابر هجمههای فکری و فرهنگی، جامعهای آگاه و مقاوم شکل گیرد.
