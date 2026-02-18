تاج:باید ورزش خراسان را از بلاتکلیفی خارج و به ثبات برسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج شامگاه چهارشنبه در نشست با استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت احیای فوتبال در خراسان اظهار کرد: هویت اصلی و علاقه بنیادین مردم مشهد به تیم ریشهدار ابومسلم بازمیگردد و باید اذعان کرد که تمام برنامهها و تلاشهای ناتمام، تنها با احیای این تیم به سرانجام خواهد رسید.
رئیس فدراسیون فوتبال افزود: هرچند طرحهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم اقتصادی یا حضور باشگاه پرسپولیس در استان خراسان رضوی گامهای موثری هستند، اما این موارد در نهایت زمینهساز بازگشت ابومسلم به جایگاه اصلی خود خواهند بود.
وی با اشاره به فرصت محدود اما طلایی پیش رو برای ساماندهی فوتبال استان ادامه داد: اکنون در دورهای قرار داریم که باید برخی زیرساختهای اساسی مانند اخذ مجوز حرفهای به صورت قطعی حل شود؛ چرا که اگر در این مقطع زمانی به نتیجه نرسد، تکرار چنین فرصتی در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
تاج بیان کرد: خوشبختانه خراسان ظرفیت خود را در رشتههای دیگر به خوبی نشان داده است؛ ما سالهاست در فوتسال لیگ برتری هستیم و فوتبال ساحلی این استان نیز در مسیر رشد قرار گرفته است.
رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که با یک ساختار مالی شفاف و برنامهریزی دقیق، ورزش خراسان را از بلاتکلیفی خارج کرده و به ثبات برسانیم.
