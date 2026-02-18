۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴

زارعی: حق واقعی ورزش خراسان رضوی شرایط فعلی نیست 

مشهد- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر لزوم احیای جایگاه ورزش خراسان تصریح کرد و گفت: حق واقعی ورزش این استان شرایط فعلی نیست. 

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی در نشست استاندار خراسان رضوی و رئیس فدراسیون فوتبال در مشهد ضمن ابراز خرسندی از نگاه ویژه مدیریت عالی استان به مقوله ورزش اظهار کرد: در جلسه امروز مباحث متعددی مطرح شد، به ویژه موضوع فوتبال که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نسل جوان، آقایان و بانوان بوده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: اما یکی از مهم‌ترین مسائل این نشست، بحث حضور باشگاه پرسپولیس در مشهد است.

وی در تشریح این طرح افزود: هدف این است که بتوانیم از ظرفیت نام تجاری و ساختار باشگاه پرسپولیس در استان استفاده کنیم تا این باشگاه، رشته‌های ورزشی مختلفی را که خراسان رضوی در آن‌ها پیشینه درخشان و تیم‌های قدرتمندی داشته است، تحت پوشش و حمایت خود قرار دهد.

زارعی در خصوص سازوکار اجرایی این توافق بیان کرد: مقرر شد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در سفری به مشهد، مذاکرات اولیه را انجام دهند و ما نیز پیشنهادات خود را در قالب یک طرح جامع و پروپوزال مشخص به آن‌ها ارائه دهیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: ان‌شاءالله در گام بعدی و طی هفته آینده، جلسه‌ای نهایی با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و رئیس فدراسیون فوتبال در تهران برگزار خواهد شد تا این موضوع جمع‌بندی و به مرحله تأیید نهایی برسد.

وی با تأکید بر لزوم احیای جایگاه ورزش خراسان تصریح کرد: حق واقعی ورزش این استان شرایط فعلی نیست؛ ما تیم‌های بزرگی داشتیم که متأسفانه اکنون حضور ندارند. از سوی دیگر، باشگاه‌های بزرگی مثل پرسپولیس علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در رشته‌های غیرفوتبالی هستند و این یک فرصت دوطرفه است.

زارعی بیان کرد: بسیار خرسندیم که آقای مظفری به عنوان یک استاندار ورزشی و محبوب، در کنار دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به حوزه ورزش دارند. ما این رویکرد را به فال نیک می‌گیریم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با استفاده از حمایت‌های ایشان، حال ورزش استان را بهبود بخشیم.

