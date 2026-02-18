به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، این دوره‌ها با عنوان «هوش مصنوعی در آموزش» برای معلمان مجموعه مدارس التکامل برگزار شد که یک مجموعه‌ای آموزشی با ۱۲ مدرسه در مقاطع دبستان و دبیرستان است که شعب اصلی آن در شهرهای کربلا و بغداد قرار دارد.

این دوره با تمرکز بر استفاده صحیح و کاربردی از ابزارهای هوش مصنوعی برای آموزش کودکان و نوجوانان طراحی شده تا معلمان بتوانند کیفیت تدریس خود را به‌طور ملموس ارتقا دهند.

دوره‌های «هوش مصنوعی در آموزش» در قالب کارگاه‌های حضوری در دو شهر بزرگ کشور عراق برگزار شد؛ در بغداد دو کلاس طی دو روز و در کربلا نیز دو کلاس طی دو روز برگزار شد که آموزش‌های فشرده و عملی را هم شامل می‌شد. در مجموع این دوره‌ها ۱۴۰ معلم در این برنامه شرکت کردند که ۹۰ نفر در بغداد و ۵۰ نفر در کربلا حضور داشتند.

معلمان عراقی طی این دوره‌ها آموختند چگونه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و به کمک تولید تصویر، ویدئو، پادکست، اینفوگرافی و ارائه‌های جذاب، طرح درس‌هایی نوآورانه طراحی کنند. همچنین طراحی سؤالات هدفمندتر و برگزاری آزمون‌های متنوع‌تر از دیگر محورهای آموزشی این دوره‌ها بود.

در این برنامه آموزشی، معلمان در قالب کارگاه‌های تعاملی، به‌صورت عملی با ابزارها آشنا شدند. منتورها نیز در طول کارگاه‌ها ضمن نمایش نمونه‌های موفق و بررسی دلایل موفقیت آن‌ها، به معلمان کمک کردند تا محتوای آموزشی متناسب با کلاس‌های خود را تولید کنند.