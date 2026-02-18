اختتامیه نشست آموزشی «هوش مصنوعی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نشست آموزشی «هوش مصنوعی» با حضور احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ظهر امروز برگزار شد.

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در جمع خبرنگاران، با تشریح روند اجرای برنامه ملی آموزش هوش مصنوعی در مدارس کشور گفت:استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش، به‌ویژه پس از کرونا و در چارچوب سند تحول بنیادین، به یک محور کلیدی تبدیل شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز نگاه ویژه‌ای به هوش مصنوعی در آموزش وجود دارد.

وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی در این حوزه پیشتاز بوده‌اند، افزود: در سال جاری مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی را در پنج قطب کشور برای دانش‌آموزان و معلمان تدارک دیده‌ایم. امروز اختتامیه بخش نخست کار در قطب اول برگزار شد.

به گفته محمودزاده، در قطب اول که شامل شهرستان‌های تهران، استان تهران، مازندران، البرز، قزوین، قم و مرکزی است، حدود ۴۰ هزار معلم در دوره‌های مجازی شرکت کرده‌اند. از این تعداد ۴ هزار نفر به مرحله دوم راه یافته و پس از گذراندن شش ساعت آموزش کارگاهی، ۱۰۰ نفر برای دوره‌های تخصصی حضوری انتخاب شده‌اند.

وی تصریح کرد: آموزش‌های این مرحله متفاوت از مراحل پیشین است. معلمان اکنون برای آموزش‌دادن به دیگران آماده می‌شوند و پس از ارزیابی داوران، گواهی صلاحیت آموزش‌دهندگی دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی از آغاز دوره‌های دانش‌آموزی در روزهای آینده خبر داد و ادامه داد: به دنبال این بودیم که ابتدا معلمان آموزش ببینند تا آموزش هوش مصنوعی به شکل اصولی به دانش‌آموزان منتقل شود. قطب بعدی هفته آینده در مشهد آغاز می‌شود و پس از آن قطب آذربایجان شرقی. این روند تا عید در همه قطب‌ها اجرا خواهد شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه محتوا با همکاری دبیرخانه‌های استانی و ستادی و اساتید خبره تدوین شده، گفت: هدف ما آموزش ۲۸۰ هزار معلم و حدود یک میلیون دانش‌آموز پایه‌های هفتم تا دهم است. این دوره‌ها مقطعی نیست و آموزش‌ها با کمک منتورهای تربیت‌شده در استان‌ها تعمیق خواهد یافت.

وی در پایان افزود: رضایت معلمان از دوره‌ها قابل توجه بوده و طبق ارزیابی ما بیش از ۹۵ درصد رضایت ثبت شده است. در عین حال انتقادات مطرح‌شده نیز در مسیر اجرا اصلاح شده است.