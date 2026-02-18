۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۲

زاهددوست: محافل خانگی از اثرگذارترین شیوه‌های ترویج فرهنگ قرآن هستند

زاهددوست: محافل خانگی از اثرگذارترین شیوه‌های ترویج فرهنگ قرآن هستند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: محافل خانگی قرآن یکی از ریشه‌دارترین و اثرگذارترین شیوه‌های ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه محافل خانگی قرآن، بر اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی مردمی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی محافل خانگی قرآن را یکی از ریشه‌دارترین و اثرگذارترین شیوه‌های ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و اظهار کرد: این محافل زمینه‌ساز انس خانوادگی با قرآن و تقویت ایمان در نسل نوجوان و جوان می‌شود.

وی افزود: خانه‌هایی که با تلاوت و معارف قرآن نورانی شوند، منشأ آرامش، برکت و استحکام خانواده خواهند بود و گسترش فرهنگ قرآن، بهترین راه پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به نقش تربیتی این محافل بیان کرد: محافل قرآنی می‌توانند نسل جوان را در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان مصون کرده و بستری مناسب برای تربیت انسان‌های متعهد و انقلابی فراهم کنند.

وی حرکت‌های مردمی قرآنی را دارای برکت و اثرگذاری بیشتر دانست و تأکید کرد: لازم است محافل خانگی قرآن با روحیه اخلاص، مشارکت مردمی و دوری از تشریفات برگزار شود.

کد خبر 6752466

