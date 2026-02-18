نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی» با حضور پزشکیان؛فعالان آموزشی چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عصر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در تالار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد.

در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» در استان لرستان، معلم نمونه لرستانی، درسا اسدی، با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش از ایجاد امید و انگیزه تازه در دل معلمان خبر داد و دانش‌آموز منتخب استان نیز خواستار تأسیس دو مرکز آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان شد.

در این نشست که با حضور فرهنگیان و دانش‌آموزان استان برگزار شد، درسا اسدی اظهار داشت: نگاه ویژه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش، تسهیل ارتقای شغلی معلمان، دریافت به‌موقع و به‌روز پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس فرهنگیان پس از ۴۷ سال، موجب افزایش انگیزه و ایجاد روح تازه در دل معلمان شده است. وی این اقدام تاریخی را پیام روشنی از احترام به شان و کرامت معلمان دانست و بر ضرورت استمرار و تقویت آن تأکید کرد.

رشد بودجه و نگاه سرمایه‌گذاری راهبردی

اسدی با اشاره به اینکه بودجه عمومی کشور تنها حدود ۲ درصد افزایش یافته اما بودجه آموزش‌وپرورش رشد ۳۱ درصدی داشته است، افزود: این نشان می‌دهد دولت تعلیم‌وتربیت را نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی می‌داند. وی تصریح کرد: این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در جبران بخشی از کاستی‌های انباشته سال‌های گذشته باشد و جامعه فرهنگیان لرستان قدردان این اقدامات ارزشمند است.

ارتقای کیفیت آموزشی و مشارکت دانش‌آموزان

معلم نمونه لرستانی در ادامه سخنان خود گفت: برگزاری دوره‌های توانمندسازی حرفه‌ای و بازنگری برنامه‌های درسی نتایج ملموسی در مدارس داشته است. معلمان پس از این دوره‌ها با روش‌های نوین تدریس آشنا شده و توانسته‌اند فضای کلاس را جذاب‌تر کنند.

وی افزود: مشارکت دانش‌آموزان افزایش یافته و علاقه و انگیزه آن‌ها به یادگیری به شکل قابل‌توجهی ارتقا یافته است. معلمان نیز در ارزیابی دانش‌آموزان دقیق‌تر شده‌اند و بخشی از عدالت آموزشی در مدارس استان ارتقا یافته است. اسدی با بیان اینکه معلمان در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی مشارکت فعال داشته‌اند، گفت: این حرکت نشان‌دهنده نگاه عمیق فرهنگیان به تعلیم‌وتربیت است.

لزوم اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان

وی با تأکید بر اینکه معلمی که آینده کشور را می‌سازد نباید در تأمین حداقل‌های زندگی خود باقی بماند، اظهار داشت: اجرای کامل نظام رتبه‌بندی، متناسب‌سازی واقعی حقوق با نرخ تورم، تثبیت منابع پایدار آموزش‌وپرورش و ایجاد امنیت شغلی برای معلمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

درخواست دانش‌آموزان برای مراکز هوش مصنوعی

در ادامه، طناز قیصری، دانش‌آموز منتخب لرستانی، گفت: توجه شما به نسل جوان نماد باور دولت به توان بی‌کران ماست و نهضت توسعه عدالت آموزشی، به‌ویژه عدالت در فضاهای آموزشی، نباید اجازه دهد هیچ استعدادی پشت دیوار کمبود امکانات جا بماند.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت عدالت‌محور و در رأس آن رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، تقویت معلمان و مناطق محروم، گسترش فناوری‌های یادگیری و تخصیص اعتبارات ملی به دانش‌آموزان لرستانی توجه ویژه داشته باشد.

قیصری تأکید کرد: در زمانی که دنیا در حال گذر به آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی است، دانش‌آموزان لرستان با کمبود امکانات کامپیوتری مواجه‌اند و درخواست دارند حداقل دو مرکز آموزش هوش مصنوعی با نام دو شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه در استان تأسیس شود تا نسل جوان بتواند با فناوری‌های نوین آشنا شود.

بنابراین گزارش،این نشست با هدف بررسی راهکارهای گسترش عدالت آموزشی، کاهش شکاف‌های آموزشی میان مناطق مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش برگزار شد.

در این جلسه، مسئولان آموزشی، مدیران اجرایی، فرهنگیان، خیران مدرسه‌ساز و فعالان اجتماعی حضور داشتند.

در جریان این نشست، بر نقش‌آفرینی مردم، نهادهای مردمی و بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی برای همه دانش‌آموزان تأکید شد.

رئیس‌جمهور نیز دیدگاه‌ها و برنامه‌های دولت در مسیر تحقق عدالت آموزشی را تشریح کرد.

نشست توسعه عدالت آموزشی، یکی از برنامه‌های محوری روز نخست سفر رئیس‌جمهور به لرستان بود.