به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار در مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت با اعلام تحقق کامل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۳ گفت: از مجموع ۸۰۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته، تمامی منابع در بخش توسعه و تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان هزینه شده است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی منابع مالی در پیشبرد طرح‌های عمرانی افزود: بودجه به‌مثابه شاهرگ حیاتی اجرای پروژه‌ها در شرکت آبفا است و جذب کامل اعتبارات، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد در تشریح نحوه توزیع اعتبارات بیان کرد: ۳۳۵ میلیارد تومان از این میزان در اجرای طرح‌های آبرسانی مرتبط با نهضت ملی مسکن، ۴۳۸ میلیارد تومان در توسعه و تقویت شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی و ۲۸ میلیارد تومان در پروژه‌های حوزه فاضلاب هزینه شده است.

در ادامه این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد هیأت‌مدیره توسط مدیرعامل، گزارش سازمان حسابرسی کشور از سوی بازرس قانونی شرکت قرائت شد و در نهایت صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ پس از بررسی، به تصویب مجمع عمومی رسید.