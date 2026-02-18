چتر نظارت بر سر اصناف استان سمنان؛ برخورد بی مماشات با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان صبح چهارشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در سالن جلسات صمت استان سمنان از اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و همچنین عید نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با بیان اینکه در این طرح نظارت بر اصناف و عرضه کنندگان اقلام مورد نیاز مصرفی مردم با رویکرد کالای اساسی، تشدید می شود، افزود: این طرح شامل بازدید های روزانه در دو نوبت صبح و عصر در تمام هشت شهرستان استان سمنان خواهد شد.

معاون صمت استان سمنان با بیان اینکه نظارت و بازرسی بر اصناف با توجه به حساسیت های ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز تقویت می شود، گفت: پایش وضعیت بازار کالاها و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها از جمله اهداف این طرح است.

طحان با بیان اینکه تأمین و عرضه مناسب کالا در زنجیره توزیع یکی دیگر از رویکرد های این طرح است، گفت:پایش به موقع بازار برای مقابله با احتکار و امتناع از عرضه و همچنین سودجویی برخی افراد از دیگر محورهای این طرح است.

وی با بیان اینکه برای پوشش بهتر این طرح در استان سمنان ۵۰ اکیپ با حضور ۱۰۰ نفر بازرس در هشت شهرستان تدارک دیده شده است، تاکید کرد: این بازرسی ها با حضور بسیج، اصناف، جهاد کشاورزی و ... به صورت مشترک خواهد بود.

معاون نظارت و بازرسی صمت استان سمنان با بیان اینکه با متخلفان بدون مماشات برخورد می شود، تاکید کرد: مردم نیز تخلفات اعم از گرانفروشی ، کم فروشی ، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه ، عدم صدور صورتحساب و ... را با شماره تلفن گویا ۱۲۴ در میان بگذارند.