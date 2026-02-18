رونمایی از گواهینامه جدید راهبری قطارهای برقی مترو

به گزارش خبرگزاری مهر،در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، از طراحی جدید گواهینامه راهبری قطارهای برقی رونمایی و از یک راهبر نمونه تقدیر شد.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که فرآیند صدور گواهینامه‌های راهبری پس از وقفه‌ای، مجدداً از سر گرفته شده است. نخستین گواهینامه راهبری در سال ۱۳۷۸ صادر شد و از آن زمان تاکنون، این گواهینامه‌ها به عنوان یکی از اسناد حرفه‌ای و تخصصی راهبران قطارهای برقی شناخته می‌شوند.

همچنین با همکاری شهرداری تهران، گواهینامه‌های راهبری با طراحی جدید و برخوردار از شاخص‌های امنیتی به‌روز صادر شده و توزیع آن‌ها در دو مرحله انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در فاز نخست، ۸۸۲ گواهینامه و در فاز دوم، ۸۱۷ گواهینامه به راهبران واجد شرایط اعطا خواهد شد.

همچنین گواهینامه راهبری در مرحله نخست با اعتبار دو ساله صادر می‌شود و از مرتبه دوم به بعد، اعتبار آن به مدت ۱۰ سال تمدید خواهد شد.در این مراسم، مسعود لطفی با بیان اینکه این اقدام با هدف تقویت هویت و اعتبار سازمانی دنبال شده است، با اشاره به حساسیت حرفه راهبری در شبکه مترو گفت: راهبری قطارها یکی از کلیدی‌ترین مسئولیت‌ها در مترو است که مستقیماً با ایمنی، آرامش و رضایت مسافران ارتباط دارد.

وی افزود: راهبان مترو با دقت، صبوری و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم خدمت‌رسانی ایمن و منظم به شهروندان ایفا می‌کنند و عملکرد حرفه‌ای آنان از سرمایه‌های ارزشمند متروی تهران به شمار می‌رود.

لطفی همچنین اظهار امیدواری کرد: با استمرار برگزاری دوره‌های آموزشی و ارزیابی‌های تخصصی، سطح مهارت و آمادگی راهبران بیش از پیش ارتقا یابد.در پایان این مراسم، از حسین سلیم‌زاده به عنوان راهبر نمونه تقدیر شد.

وی که در دو دوره نخست لیگ مهارتی راهبران به مقام‌های دوم و سوم دست یافته بود، در سومین دوره این رقابت‌ها نیز به عنوان داور حضور داشت و از جمله راهبران باسابقه و موفق شبکه مترو به شمار می‌رود.