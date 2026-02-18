معماری ایستگاه متروی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) چشم نواز خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محسن هرمزی معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران گفت: رخدادهای ویژه‌ای در این دوره مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل رخ داده است. پایه برقی سازی و افزایش ناوگان را گذاشتیم. سند سیاهه انتشار منابع آلایندگی شهر تهران را هم طبق درخواست مردم برای کاهش آلودگی هوا رونمایی کردیم. این کار زمین‌مانده‌ای بود که آن را احیا کردیم و کار را با کمک مجموعه‌های دانشگاهی به نتیجه رساندیم. این سند راهنمایی برای مدیران و تصمیم‌گیران است که چطور با آلودگی هوا برخورد داشته باشند و تمرکز را بر کدام بخش‌ها بگذارند.

معاون شهردار تهران گفت: به علاوه ۶ ایستگاه نیز به مجموعه سنجش آلودگی هوای شهر افزودیم و در این بخش ۳۰درصد افزایش ظرفیت ایجاد کردیم. سیاهه انتشاری که به تازگی رونمایی شده نشان داده نباید همه توجه‌ها صرفا به خودروهای شخصی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروگاه‌ها پالایشگاه‌ها و حتی کشاورزی حوالی شهر، جزو منابع آلاینده شهر تهران هستند. امیدواریم این منابع، پایه تصمیمات صحیح در این عرصه شود. می‌دانید که تنها راه حل آلودگی هوا تعطیلی شهر نیست. نباید نسخه واحد پیچید و به همه موضوعات توجه شود. در این دوره ریشه‌ای موضوع آلودگی هوا را بررسی کردیم و دیدیم منابع ثابت نقش به سزایی در کاهش کیفیت دارند. از سویی موضوع برقی سازی ناوگان هم پیگیری شد و به نتیجه رسید.

هرمزی ادامه داد: در ادامه نهضت افزایش ناوگان، شنبه هفته آینده از اتوبوس‌های برقی جدید و اتوبوس‌های بی آرتی جدید رونمایی می‌شود که آمار اتوبوس‌های نو را به بالای ۲۲۰۰ دستگاه طی ۴ سال می‌رساند و این طی تاریخ مدیریت شهری بی‌نظیر است. از سویی بزرگترین ایستگاه شارژ خودروهای برقی تهران را در کیانشهر افتتاح خواهیم کرد که در ساعاتی عمومی و در ساعاتی مختض وسایل برقی شهرداری است.

معاون شهردار تهران در خصوص توسعه مترو نیز اعلام کرد: موضوع دیگر توسعه خطوط متروی تهران است که طی این دوره ما ۴۰ کیلومتر خط و ۲۱ ایستگاه تحویل مردم تهران دادیم. ایستگاه بیست و دوم نیز ورزشگاه تختی خواهد بود که تعداد ایستگاه‌های حاضر را به ۱۶۳ ایستگاه خواهد رسید و این افتتاح در اسفند ماه خواهد بود. به این ترتیب پرونده خطوط هفت‌گانه متروی تهران پس از سال‌ها بسته خواهد شد.

وی افزود: خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را نیز آغاز کرده‌ایم. خط ۱۰ در حال حاضر با دو دستگاه حفار مکانیزه در حال پیش روی است و ۲.۳ کیلومتر حفاری داشته است. در بقیه خطوط هم حفاری و ساخت را کلید زده ایم. اینها همه نوید می‌دهد که زیر بار حجم سنگینی از ساخت مترو رفته‌‎ایم. از سویی در بخش تمرکز بر توسعه ناوگان هم ۱۱۸۴ واگن را قرارداد بستیم تا آنها را هم ظرف سال‌های پیش رو وارد شبکه مترو کنیم.

هرمزی خاطرنشان کرد: تمرکز بر فرهنگ و محور معماری و نما نیز از دیگر جلوه‌های کار در مدیریت شهری ششم و بخش حمل ونقل بوده است که ایستگاه‌های مریم مقدس(س) و سرباز نمونه‌ای از آن بود. عیدی دیگر نیز ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) هم با معماری فوق‌العاده چشم نوازی در حال انجام است تا کار فاخر و درخور توجهی به مردم ارائه کنیم.