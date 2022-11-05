آغاز به کار نخستین دوره فنی راهبری قطار شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح نخستین دوره فنی راهبری قطار شهری با حضور رئیس مرکز آموزش علمی‌و کاربردی معاونت حمل و نقل ترافیک، رئیس مؤسسه آموزش علمی و کاربردی شهرداری تهران، رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد شرق، جمعی از معاونین و مدیران شرکت بهره برداری متروی تهران و دانشجویان در مرکز آموزش علمی‌و کاربردی معاونت حمل و نقل ترافیک برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس مرکز آموزش علمی‌و کاربردی معاونت حمل و نقل ترافیک ضمن تبریک به دانشجویان گفت: امروز همزمان با جشن آغاز سال تحصیلی شاهد آغاز نخستین دوره فنی راهبری قطار شهری هستیم.

مصطفی قاضی زاده هاشمی افزود: رشته راهبری قطار شهری بعد از مطالعات و بررسی‌های انجام شده و طی مراحل قانونی برای اولین بار از امسال در این مرکز تدریس می‌شود.

رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی معاونت حمل و نقل ترافیک با بیان اینکه ۴۰ دانشجو برای این رشته جذب شده است، گفت: با توجه به نیاز راه آهن شهری تهران، نزدیک شدن راهبران به بازنشستگی و افزایش خطوط نیاز به پرورش نیروی انسانی توانمند بیش از پیش احساس می‌شود.

مصطفی قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: دانشجویان رشته راهبری قطار قابلیت احراز ۸ شغل را خواهند داشت که مهم‌ترین آن راهبری قطارهای مترو ست.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان پس از گذراندن واحدهای عمومی و تئوری در پایانه فتح آباد دوره گارگاه های تخصصی را با استفاده از سیمولاتور (شبیه ساز) قطار می‌گذرانند گفت: تجهیزات گارگاه فتح آباد به روز رسانی شده است.

مرکز آموزش علمی و کاربردی معاونت حمل و نقل ترافیک در پایان از حمایت‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک و پیگیری‌های شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای راه اندازی این رشته، قدردانی کرد.

شادمان معین الدین اولین دانش پذیر دوره راهبری نیز ضمن آرزوی موفقیت و توفیق برای دانشجویان جدید گفت: مراسم امروز او را به یاد خاطره مراسمی که ۲۵ سال پیش برای راهبران گروه یک مترو در دانشکده فنی مهندسی مترو گرفتند انداخته است.

در ادامه با تاکید بر اینکه راهبران قطار باید در کار خود نظم، هوشیاری و دقت بالایی داشته باشند افزود: این سه ویژگی بسیار مهم است چرا که زمان در مترو بسیار اهمیت دارد و حتی دقیقه‌ها نیز تأثیر گذار هستند.

اولین دانش پذیر دوره راهبری، با بیان خاطرات تلخ و شیرینی از سال‌های راهبری خود سعی کرد دانشجویان را با سختی‌ها و حسن‌های کار راهبری آشنا کند.

در ادامه مراسم رئیس مؤسسه آموزش علمی و کاربردی شهرداری تهران گفت: ما مؤسسه آموزش عالی شهرداری در تهران هستیم و تلاش ما این است بتوانیم در یک سازمان عملیاتی مثل شهرداری تهران دورهای علمی و عملیاتی داشته باشیم تا افراد را با علم و دانش کافی برای اجرا آماده کنیم.

روح الله علیخان گرگانی با اشاره به حساسیت حرفه راهبری در شرکت بهره برداری مترو افزود: شهرداری تهران دارای ۷۰ هزار نیرو است که در ۶۶ واحد سازمانی فعالیت می‌کنند باید به علمی تر شدن این سازمان بزرگ کمک کنیم.

روح الله علیخان گرگانی با اشاره به اینکه می‌شود برای جذب دانشجویان راهبری قطار با شورا و شهرداری نیز مذاکراتی انجام داد افزود: در حال حاضر مجری انحصاری تمامی آموزش‌های شهرداری تهران هستیم و همین ارزش افزوده خوبی برای شهرداری دارد.

در پایان مراسم از اولین راهبر قطار شهری و لوکوموتیوران راه آهن با اهدا لوحی تقدیر شد