تأمین ۴۵۰ تن سیب و پرتقال ویژه رمضان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرمان حسینی صبح چهارشنبه در جلسه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تنظیم بازار رمضان، خرید ۲۵۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب انجام شده و روند توزیع آن در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از این میوه‌ها در شهر سنندج تأمین و بیش از ۵۰ تن آن تخلیه شده و مابقی نیز به تدریج در سایر شهرستان‌های استان توزیع می‌شود.

معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کردستان با بیان اینکه پرتقال تأمین‌شده از مبادی داخلی و خارجی از جمله استان‌های مازندران و سقز تهیه شده است، عنوان کرد: امسال کیفیت پرتقال‌ها در سطح صادراتی و با بسته‌بندی مناسب تأمین شده تا ذهنیت برخی مردم نسبت به کیفیت پایین میوه تنظیم بازاری اصلاح شود.

حسینی ادامه داد: قیمت‌گذاری میوه تنظیم بازاری طبق روال سال‌های گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت روز بازار تعیین می‌شود تا ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به تأمین خرمای ویژه ماه مبارک رمضان نیز گفت: تاکنون ۱۵ تن خرما خریداری شده که قیمت مصوب آن برای مصرف‌کننده ۲۸۵ هزار تومان و برای عرضه به فروشگاه‌ها و عمده‌فروشان ۲۶۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کردستان تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای تأمین خرما وجود ندارد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی می‌توانند به هر میزان مورد نیاز، خرما را با قیمت مصوب دریافت کنند.

حسینی با تأکید بر هدف اجرای طرح تنظیم بازار افزود: هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و ایجاد آرامش در بازار است، نه تأمین کامل نیاز بازار توسط دولت.

وی خاطرنشان کرد: طرح نظارتی ویژه رمضان نیز با مشارکت بازرسان و از طریق بازدید از فروشگاه‌ها در حال اجراست تا کالاهای تنظیم بازاری با قیمت مصوب و کیفیت مناسب به دست مردم برسد.