به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان هرمزگان با تبریک اعیاد ماه شعبان و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان، ماه شعبان را از ماههای ویژه و خاص الهی برشمرد و اظهار داشت: این ماه سراسر شادی و میلاد اهلبیت(ع) است و فرصت ارزشمندی برای بهرهمندی معنوی به شمار میرود.
وی با اشاره به کوتاه بودن فرصتها و لزوم بهرهگیری از لحظات معنوی افزود: چهبسا افرادی که سال گذشته در چنین جمعهایی حضور داشتند، امروز در بین ما نباشند؛ بنابراین باید قدر فرصتها را دانست و از آنها بهترین استفاده را برد.
معاون هماهنگکننده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری دهمین اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر تصریح کرد: امروز رسانه مهمترین عامل و رکن شکلگیری تصمیمات و جریانسازی در دنیاست و نقشی کلیدی در تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند.
وی ادامه داد: در گذشته گفته میشد رسانه پیوست جنگهاست، اما امروز شرایط تغییر کرده و این جنگها هستند که پیوست عملیات روانی و اقدامات رسانهای محسوب میشوند؛ بهگونهای که پیش از هر اقدام میدانی، ابتدا یک حرکت گسترده رسانهای برای آمادهسازی افکار عمومی شکل میگیرد.
سرهنگ درویشی با بیان اینکه رسانه به عنوان محور اصلی بسیاری از تحولات عمل میکند، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به فعالان رسانهای و برگزاری نشستهای صمیمانه با آنان نشاندهنده جایگاه راهبردی این حوزه است.
وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، داوران و هنرمندان حاضر در جشنواره، گفت: تلفیق هنر و رسانه در قالبهای مختلف تولید محتوا، جلوهای زیبا و اثرگذار از توانمندی اصحاب رسانه را به نمایش گذاشت.
معاون هماهنگکننده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در پایان با قدردانی از حمایتهای فرماندهی سپاه استان و دستاندرکاران این رویداد، از همه فعالان رسانهای حاضر در جشنواره تقدیر کرد و برای آنان آرزوی توفیق روزافزون داشت.
