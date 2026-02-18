ابهری: محدودیت گاز صنایع بجنورد رفع شد

احسان ابهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف گاز شرکت‌های پتروشیمی و سیمان بجنورد به مدت دو ماه محدود شده بود تا تأمین سوخت بخش خانگی تضمین شود اما با پیگیری‌های انجام شده و همکاری وزارت نفت، این محدودیت‌ها رفع شد.

وی با تأکید بر اولویت تأمین گاز بخش خانگی و تجاری افزود: در صورت افزایش مصرف، احتمال اعمال مجدد محدودیت برای صنایع وجود دارد.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به افزایش نسبی دما، مصرف گاز کاهش یافته و در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین گاز در سطح استان وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست با رعایت دمای رفاه، استفاده از پوشش مناسب و خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بدون استفاده، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.