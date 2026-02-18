حماس: اخراج ائمه و خطیبان مسجد الاقصی جنایتی تازه علیه این مسجد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس اعلام کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای صدور حکم اخراج شماری از ائمه و خطیبان مسجد الاقصی، جنایتی تجاوزکارانه و تعرضی آشکار به قداست و جایگاه دینی و تاریخی این مسجد به شمار می‌رود.

هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی حماس و مسئول دفتر امور قدس در این جنبش تاکید کرد اقدام رژیم اشغالگر صهیونیستی در صدور احکام ناعادلانه اخراج علیه تعدادی از ائمه و خطیبان مسجد الاقصی برای دوره‌های زمانی متفاوت، جنایتی تجاوزکارانه و تعرضی آشکار به قداست مسجد الاقصی و نقش اسلامی و تمدنی آن است.

ناصرالدین تصریح کرد: تعقیب علما، ائمه و خطیبان از طریق اخراج، بازداشت و اعمال محدودیت، به‌ طور آشکار با هدف حذف صداهای صادقی انجام می‌شود که از اسلامی بودن مسجد الاقصی دفاع می‌کنند و تلاشی برای خالی کردن این مسجد از رهبران دینی و اجتماعی آن به منظور تسهیل اجرای طرح‌های یهودی‌سازی و تقسیم زمانی و مکانی و در نهایت تخریب آن و ساخت معبد ادعایی است.

وی گفت: سیاست اخراج هرگز موفق نخواهد شد ملت ما و مردم ما در قدس را از حضور و پایبندی در مسجد الاقصی بازدارد، بلکه بر عزم آنان برای تمسک به حق خالص خود در آن خواهد افزود و ائمه و علما همچنان مشعل‌های حق باقی خواهند ماند و تصمیمات اشغالگران نه هیبت آنان را خواهد گرفت و نه نقششان را در هدایت مردم برای حفاظت از قبله نخست از میان خواهد برد.

ناصرالدین ضمن هشدار به سران رژیم اشغالگر نسبت به ادامه هدف قرار دادن مسجد الاقصی، نمازگزاران و علمای آن، بیان کرد: ملت فلسطین و مقاومت در مقابل تغییر هویت قدس و مقدسات و دست‌درازی به آن سکوت نخواهند کرد و قدس و مسجد الاقصی همچنان محور درگیری و قبله جهاد و مقاومت باقی خواهند ماند.

وی از ملت فلسطین در قدس و مناطق اشغالی و هر فردی که از کرانه باختری توان دسترسی دارد خواست حضور و پایبندی خود را در صحن‌های مسجد الاقصی افزایش دهند، پیرامون علما و خطیبان خود متحد شوند و با افزایش سطح چالش و مقابله، تصمیمات ناعادلانه اخراج را به چالش بکشند.

این عضو دفتر سیاسی حماس همچنین از امت عربی و اسلامی، ملت‌ها و دولت‌ها، علما و نهادهای حقوقی بین‌المللی خواست برای مهار فوری تجاوزات اشغالگران علیه مسجد الاقصی اقدام کنند، جنایات آنان علیه نمادهای دینی را افشا کرده و همه راه‌های حمایت و تقویت ایستادگی ساکنان قدس در برابر اقدامات سرکوبگرانه صهیونیستی را فراهم آورند.