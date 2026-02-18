امید اوسمار به یک بازیکن برای فرار از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در حالی جمعه اول اسفندماه در هفته بیست و دوم لیگ برتر برگزار می شود که سرخپوشان پایتخت دور برگشت را با تحمل ۴ شکست از ۶ مسابقه با بحران آغاز کرده‌اند.

اوسمار ویه‌را برای خروج این تیم از بن بست تاکتیکی تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب سرخ ها گرفته است تا با ورود محمد عمری وزنه تهاجمی این تیم را افزایش دهد.

سرمربی برزیلی پرسپولیس از کاهش میزان موقعیت گل این تیم در بازی های نیم فصل دوم راضی نیست. از این رو با توجه به خصویات تکنیکی و سرعت بالای عمری تصمیم دارد تغییرات اساسی در استراتژی تهاجمی تیمش به وجود بیاورد تا ضریب احتمال پیروزی پرسپولیس مقابل شاگردان مهدی رحمتی در خیبر را ادامه دهد.

عمری در حالی به ترکیب پرسپولیس اضافه می شود که محمد خدابنده لو بر خلاف فصل گذشته نتوانسته است انتظارات را برآورده کند تا او در این بازی نیمکت نشین شده و نوبت به عمری برسد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد ساعت ۱۹ روز جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه پاس تهران برگزار می شود.