۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

هشدار دادستان قم در خصوص رعایت شئون ماه مبارک رمضان

قم- دادستان قم گفت: با هرگونه تخلف و روزه‌خواری علنی در ایام ماه مبارک رمضان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ماه مبارک رمضان، جلسه هماهنگی ساماندهی فعالیت صنوف و حفظ حرمت این ماه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم برگزار شد.

این نشست با حضور علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، به همراه جمعی از مسئولین اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی و همچنین طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر با هدف اتخاذ تدابیر لازم و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی رعایت هرچه بهتر شئونات ماه مبارک رمضان در سطح شهر قم برگزار شد.

دادستان قم، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی تمامی دستگاه‌ها و شهروندان به الزامات و احترام به شئون ماه مبارک رمضان، به اصناف و عموم مردم هشدار داد که با هرگونه تخلف و روزه‌خواری علنی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: ماه رمضان، نماد وحدت و معنویت جامعه اسلامی است و همه ما وظیفه داریم از این حرمت صیانت کنیم؛ برخورد با مظاهر علنی روزه‌خواری و توهین به این ماه عزیز با قاطعیت انجام خواهد شد و در این مسیر از همراهی اصناف متعهد و شهروندان مؤمن استقبال می‌کنیم.

همچنین نحوه فعالیت واحدهای صنفی به ویژه اغذیه‌فروشی‌ها، چگونگی خدمات‌رسانی مطلوب به زائران، وضعیت فعالیت مجتمع‌های خدمات‌رسانی بین راهی و نیز ضرورت تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری متناسب با این ماه از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

کد خبر 6753077

    • ارش IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      سلام و درود .گستاخی به درجه بالایی رسیده .با ضعف برخورد کردن با حرمت شکنان در بحث بی حجابی و غیره باعث شده روز بروز حرمت شکنی بیشتر شده تا جایی که به قران و مساجد کشیده شده تا جایی که به خادمان اسلام حمله ور شده اند و آنها را شهید کنند .کاری اثر گذار کنید بیش از چهل سال حکومت جمهوری اسلامی حرمت شکنانو در جای خود نشاند چند سالی است که نرمش بیش از اندازه اونها گستاخ کرده .چاره ای کنید به امید خدا
      • اسگاعیل IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        عالی.... تشکر

