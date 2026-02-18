هشدار دادستان قم در خصوص رعایت شئون ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ماه مبارک رمضان، جلسه هماهنگی ساماندهی فعالیت صنوف و حفظ حرمت این ماه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم برگزار شد.
این نشست با حضور علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، به همراه جمعی از مسئولین اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن عمومی و همچنین طلایهداران امر به معروف و نهی از منکر با هدف اتخاذ تدابیر لازم و تصمیمگیری در خصوص چگونگی رعایت هرچه بهتر شئونات ماه مبارک رمضان در سطح شهر قم برگزار شد.
دادستان قم، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی تمامی دستگاهها و شهروندان به الزامات و احترام به شئون ماه مبارک رمضان، به اصناف و عموم مردم هشدار داد که با هرگونه تخلف و روزهخواری علنی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: ماه رمضان، نماد وحدت و معنویت جامعه اسلامی است و همه ما وظیفه داریم از این حرمت صیانت کنیم؛ برخورد با مظاهر علنی روزهخواری و توهین به این ماه عزیز با قاطعیت انجام خواهد شد و در این مسیر از همراهی اصناف متعهد و شهروندان مؤمن استقبال میکنیم.
همچنین نحوه فعالیت واحدهای صنفی به ویژه اغذیهفروشیها، چگونگی خدماترسانی مطلوب به زائران، وضعیت فعالیت مجتمعهای خدماترسانی بین راهی و نیز ضرورت تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری متناسب با این ماه از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
