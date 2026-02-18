به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار ظهر چهارشنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ با هدف استقبال از ماه مبارک رمضان و ترویج فرهنگ قرآنی با رویکرد «زندگی با آیه‌ها» که در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه، عمل به آیات قرآن و تدبر در مفاهیم آن باید محور تبلیغ و حرکت فرهنگی روحانیون باشد و تفسیر قرآن با استفاده از کتابچه «زندگی با آیه‌ها» می‌تواند در برنامه‌های محافل و مجالس معنوی ماه مبارک رمضان نقشی مؤثر ایفا کند.

وی با قدردانی از مبلغان، روحانیون و فعالان فرهنگی حاضر در این همایش افزود: طلایه‌داران تبلیغ، پیشگامان جبهه فرهنگی انقلاب هستند و رسالت سنگینی در تبیین معارف دینی و پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان بر عهده دارند.

امام جمعه مشگین شهر خاطرنشان کرد: اگر آیات الهی به درستی فهم و تبیین شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت و انس با قرآن، آرامش و امید را در جامعه تقویت می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت تشکیل و فعال‌سازی هیئت امنای مساجد و تبیین وظایف آنان،هوشیاری در برابر نفوذ دشمن در عرصه تبلیغات ضداسلامی و نقش روحانیون در هدایت فرهنگی جامعه تأکید کرد.