مساجد بیجار سنگر نخست مقابله با تهاجم فرهنگی و تقویت معنویت عمومی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: دهه پایانی ماه شعبان در تقویم فرهنگی کشور به نام دهه تکریم و تعظیم مساجد شناخته می‌شود؛ ایامی که فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه این نهاد ریشه‌دار و اثرگذار در حیات دینی و اجتماعی جامعه اسلامی فراهم می‌کند.

مساجد در طول تاریخ انقلاب اسلامی نه‌تنها محل اقامه نماز جماعت، بلکه کانون شکل‌گیری حرکت‌های مردمی، تقویت بصیرت دینی، سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی و حتی پشتیبانی از جبهه مقاومت بوده‌اند.

امروز نیز در شرایطی که جامعه با تحولات سریع فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است، توجه دوباره به کارکردهای چندبعدی مسجد بیش از گذشته احساس می‌شود؛ کارکردهایی که از تربیت نسل جوان و تحکیم بنیان خانواده تا افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی عمومی را در بر می‌گیرد.

دهه تکریم مساجد فرصتی برای بازنگری در نقش و کارکرد مساجد است

امام جمعه بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این ایام اظهار داشت: دهه تکریم مساجد فرصتی مغتنم برای غبارروبی ظاهری و معنوی از مساجد است، اما مهم‌تر از آن بازنگری در نقش و کارکرد این پایگاه‌های دینی در جامعه امروز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی افزود:مسجد نباید تنها به اقامه نماز محدود شود بلکه باید در متن زندگی مردم حضور فعال و اثرگذار داشته باشد.

وی با بیان اینکه مسجد در تراز انقلاب اسلامی، مسجدی پویا و تحول‌آفرین است، افزود: مسجد زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که به محور هدایت فرهنگی، ارتقای معنویت، پاسخگویی به نیازهای فکری نسل جوان و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: اگر مسجد از مسائل روز جامعه فاصله بگیرد، بخشی از ظرفیت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

امام جمعه بیجار با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در رونق‌بخشی به مساجد تصریح کرد: دهه تکریم و تعظیم مساجد در حقیقت دعوتی همگانی برای بازگشت به هویت اصیل اسلامی و احیای پیوندهای اجتماعی بر محور ایمان است.

حجت الاسلام خورشیدی بیان کرد:همه اقشار جامعه، از هیئت امناء و فعالان فرهنگی گرفته تا جوانان و خانواده‌ها، در تحقق مسجد تراز نقش دارند.

مساجد در شکل‌گیری و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند محور امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت باشند

وی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه باورهای دینی گفت: در شرایطی که دشمنان دین و میهن با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی تلاش می‌کنند ارزش‌های اسلامی را تضعیف کنند، مسجد می‌تواند سنگر نخست مقابله با این تهاجم باشد.

وی تصریح کرد: تقویت برنامه‌های معرفتی، نشست‌های بصیرتی و حضور فعال روحانیون در میان جوانان از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: مساجد در شکل‌گیری و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند محور امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت باشند و تحقق این هدف نیازمند همدلی و همکاری همه نهادهای فرهنگی و اجرایی است.

مسجد باید به محیطی جذاب و پویا برای نسل جدید تبدیل شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های هفته گرامیداشت مساجد اظهار داشت: همزمان با دهه تکریم مساجد، برنامه‌های متنوعی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به غبارروبی و عطرافشانی مساجد، نشست‌های تبیینی، محافل انس با قرآن، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان اشاره کرد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی ما در این ایام، فعال‌سازی ظرفیت جوانان در مدیریت و برنامه‌ریزی امور مسجد است.

وی گفت: مسجد باید به محیطی جذاب و پویا برای نسل جدید تبدیل شود تا آنان احساس تعلق و مسئولیت نسبت به این پایگاه دینی داشته باشند.

جمادیان افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری جلسات تفسیر قرآن، مراسم جزءخوانی، نشست‌های اخلاقی و همچنین برنامه‌های مواسات و همدلی در دستور کار قرار گرفته است تا مساجد به محور کمک‌های مؤمنانه و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی تبدیل شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه مسجد می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند تصریح کرد: اگر پیوند نسل نوجوان و جوان با مسجد تقویت شود، بسیاری از تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی کاهش خواهد یافت.

مسجد علاوه بر کارکرد عبادی، باید به مرکز مشاوره، آموزش مهارت‌های زندگی و پاسخگویی به شبهات نیز تبدیل شود.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از برخی مساجد بیجار نشان می‌دهد که در روزهای اخیر مشارکت مردمی در آماده‌سازی مساجد افزایش یافته و خانواده‌ها به همراه فرزندان خود در برنامه‌های فرهنگی و معنوی حضور دارند.

این حضور می‌تواند نویدبخش احیای هرچه بیشتر کارکردهای اجتماعی مسجد باشد , دهه تکریم و تعظیم مساجد، در حقیقت فرصتی برای بازسازی سرمایه اجتماعی بر محور ایمان و معنویت است.

بازگشت به مسجد به معنای بازگشت به هویت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت روحیه امید در جامعه باشد.

بی‌تردید اگر مساجد با مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی هدفمند و حضور فعال جوانان اداره شوند، خواهند توانست بار دیگر به کانون تحول فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند؛ جایگاهی که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی تجربه شده و اکنون نیز با همدلی مردم و مسئولان قابل احیا است.