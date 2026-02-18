کالیفرنیا واحد نظارت بر هوش مصنوعی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، دفتر دادستانی کل کالیفرنیا ماه گذشته به سرعت یک نامه« توقف و انصراف» به xAI توسعه دهنده گروک فرستاد. همزمان رگولاتورهای سراسر جهان تحقیقات درباره تصاویر هوش مصنوعی مذکور که توسط گروک تولید شده را آغاز کردند.

بونتا اعلام کرد دفتر او خواستار توقف چنین رفتاری شده و همچنان مشغول مذاکره با شرکت است. او اعلام کرد xAI از مسئولیت شانه خالی کرده و هنوز هم اجازه تولید محتوای هرزنگاری را به مشترکینی که حق عضوی پرداخت می کنند، می دهد.

اجرای قانون در کالیفرنیا که پایگاهی برای حزب دموکرات آمریکاست، نشان می‌دهد این ایالت با وجود فشارهای مداوم صنایع و برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه برای تمکین کنگره از قوانین و مقررات فدرال، نقش خود را به عنوان ناظر هوش مصنوعی پذیرفته است. بونتا با توجه به بن‌بست قبلی کنگره در زمینه حفاظت از داده‌ها و هوش مصنوعی، نسبت به اعطای اختیارات نظارتی انحصاری به کنگره هشدار داده بود.

به گفته بونتا، دفتر دادستانی کل کالیفرنیا قصد دارد از طریق «برنامه نظارت، پاسخگویی و تنظیم مقررات هوش مصنوعی» تخصص و خبرگی در زمینه این فناوری را تقویت کند.

او در ادامه افزود اینکه چت بات های هوش مصنوعی محاوره های جنسی با جوانان برقرار می کنند و به آنها می گویند خودکشی کنند، غیرقابل قبول است.