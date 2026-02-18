آنتوان چخوف نویسنده و نمایشنامهنویس بزرگ روسی در ۱۷ ژانویه سال ۱۸۶۰ در «تاگانروک» در شمال قفقاز در خانواده فقیری به دنیا آمد. او برای به دستآوردن هزینههای زندگی خود و خانواده اش، برای روزنامههای فکاهی روسیه داستانهای کوتاه و مطلب مینوشت.
از مهمترین داستانهای کوتاه او میتوان به داستان«شرطبندی»، «اندوه» و «بوقلمون صفت» اشاره کرد. تسلط چخوف تنها به داستان کوتاه محدود نشد. او در نوشتن نمایشنامه و رمان هم تبحر زیادی داشت و آثار مطرح زیادی را در شکل نمایشنامه و رمان از خود به جا گذاشت.
«دایی وانیا»، «سه خواهر»، «مرغ دریایی» و «باغ آلبالو» از نمایشنامههای چخوف و «دوئل»، «داستان ملال انگیز» از داستانهای بلند او هستند. توانایی و نبوغ چخوف در انتخاب گفتوگوهای جذاب و روایت واقعگرایانه او باعث شد تا بسیاری او را یکی از مهمترین داستان کوتاهنویسان تاریخ بنامند.
در بخشی از این کتاب آمده است:
ناچار بودم میان مجازات اعدام و حبس ابد یکی را انتخاب کنم، قطعأ حبس ابد را برمیگزیدم. زندگی کردن به هر نحوی بهتر از مرگ است».
بحث داغی در گرفت. بانکدار، که جوانتر بود و آنروزها نگرانتر به نظر میرسید، ناگهان عنانش را از دست داد و با مشت بر میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید: «درست نیست... من سر دو میلیون شرط میبندم که پنج سال در حبس انفرادی نمیمانید!»
مرد جوان گفت: «اگر جدی میگویید من شرط را قبول میکنم، منتها پنج سال نه، بلکه پانزده سال میمانم!»
بانکدار با صدای بلند گفت: «پانزده سال؟ ... باشد!... آقایان من سر دو میلیون شرط میبندم». مرد جوان گفت: «قبول است. شما سر پولتان شرط میبندید و من سر آزادیم!» و بدین ترتیب، این شرط خطرناک و مسخره بسته شد.
