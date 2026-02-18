۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

کتاب صوتی «شرط‌بندی» منتشر شد

کتاب صوتی «شرط‌بندی» نوشته آنتوان چخوف با ترجمه حسین بیدارمغز و با صدای بهمن وخشور توسط موسسه آوای چیروک منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «شرط‌بندی» که نسخه کاغذی آن توسط انتشارات قصه باران منتشر شده، روایت شرط‌بندی چندین مرد سر موضوع اعدام و حبس ابد است که سرانجام ۱۵ سال عمر یکی از آن‌ها را به تباهی می‌کشاند.

آنتوان چخوف نویسنده و نمایشنامه‌نویس بزرگ روسی در ۱۷ ژانویه سال ۱۸۶۰ در «تاگانروک» در شمال قفقاز در خانواده فقیری به دنیا آمد. او برای به دست‌آوردن هزینه‌های زندگی خود و خانواده اش، برای روزنامه‌های فکاهی روسیه داستان‌های کوتاه و مطلب می‌نوشت.

از مهم‌ترین داستان‌های کوتاه او می‌توان به داستان«شرط‌بندی»، «اندوه» و «بوقلمون صفت» اشاره کرد. تسلط چخوف تنها به داستان کوتاه محدود نشد. او در نوشتن نمایشنامه و رمان هم تبحر زیادی داشت و آثار مطرح زیادی را در شکل نمایشنامه و رمان از خود به جا گذاشت.

«دایی وانیا»، «سه خواهر»، «مرغ دریایی» و «باغ آلبالو» از نمایشنامه‌های چخوف و «دوئل»، «داستان ملال انگیز» از داستان‌های بلند او هستند. توانایی و نبوغ چخوف در انتخاب گفت‌وگوهای جذاب و روایت واقع‌گرایانه‌ او باعث شد تا بسیاری او را یکی از مهم‌ترین داستان کوتاه‌نویسان تاریخ بنامند.

در بخشی از این کتاب آمده است:

ناچار بودم میان مجازات اعدام و حبس ابد یکی را انتخاب کنم، قطعأ حبس ابد را برمی‌گزیدم. زندگی کردن به هر نحوی بهتر از مرگ است».
بحث داغی در گرفت. بانکدار، که جوان‌تر بود و آن‌روزها نگران‌تر به نظر می‌رسید، ناگهان عنانش را از دست داد و با مشت بر میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید: «درست نیست... من سر دو میلیون شرط می‌بندم که پنج سال در حبس انفرادی نمی‌مانید!»

مرد جوان گفت: «اگر جدی می‌گویید من شرط را قبول می‌کنم، منتها پنج سال نه، بلکه پانزده سال می‌مانم!»

بانکدار با صدای بلند گفت: «پانزده سال؟ ... باشد!... آقایان من سر دو میلیون شرط می‌بندم». مرد جوان گفت: «قبول است. شما سر پول‌تان شرط می‌بندید و من سر آزادیم!» و بدین ترتیب، این شرط خطرناک و مسخره بسته شد.

مدیریت تولید کتاب صوتی «شرط بندی» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به‌عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۲۴ دقیقه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.

زینب رازدشت تازکند

