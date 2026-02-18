واردات گاز از روسیه در ۲ فاز طراحی شد

سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جزئیات واردات گاز از روسیه گفت:مذاکرات با طرف روس در خصوص قرارداد ژنرال فریمور وارد مرحله نهایی شده است.
به گفته وی، تمامی بخشهای فنی، حقوقی و قراردادی از جمله ترمینالها، ترمشیتها و کاندیشنهای مرتبط با قرارداد در کارگروه تخصصی مورد بررسی و نهاییسازی قرار گرفته و تنها موضوع باقیمانده، بحث قیمت و نحوه پرداخت است.
وی افزود: از نظر ساختار قراردادی تمامی موارد بسته شده و در حال حاضر تمرکز مذاکرات بر روی قیمت نهایی و مکانیزم پرداخت قرار دارد. مذاکرات اولیه در زمینه قیمت انجام شده اما اعلام رقم دقیق منوط به تصمیمگیری در سطح بالادستی و تعیین میزان نهایی حجم وارداتی است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به مفاد تفاهمنامه امضا شده بین دو طرف اظهار کرد: بر اساس توافق اولیه، واردات در دو فاز ۵۵۰ واحدی طراحی شده است. در فاز نخست، تمامی ترمشیتها در حال پیگیری و تکمیل هستند. همچنین یک قرارداد کوتاهمدت برای تست و اجرای مکانیزم پرداخت نیز در مرحله نهایی قرار دارد.
او درباره محور گفتوگوها نیز توضیح داد: تمرکز اصلی مذاکرات بر واردات گاز است. البته تاکنون دیدار مستقیمی با وزیر انرژی روسیه نداشتهایم و رایزنیها از طریق کارگروه شرکت گازپروم، در چارچوب تفاهمنامه اصلی در حال انجام است.
