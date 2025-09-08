به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در آئین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست از نهایی شدن قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران طی هفته آینده خبر داد و گفت: در جریان سفر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به ایران، موضوع انتقال گاز بهطور کامل نهایی میشود.
وی با اشاره به پیشرفت مذاکرات افزود: تمام موضوعات مربوط به واردات گاز از روسیه نهایی شده است و تنها بر سر قیمت به توافق نرسیدهایم. در صورت دستیابی به تفاهم، فاز نخست که حجم اندکی دارد، طی ماههای آینده وارد ایران خواهد شد.
به گفته جلالی، اجرای فاز دوم و سوم این پروژه نیازمند احداث زیرساختهای لازم با سرمایهگذاری روسیه است. وی تصریح کرد: با انجام این مراحل، گام بلندی در مسیر انتقال گاز از روسیه به ایران برداشته خواهد شد.
نظر شما