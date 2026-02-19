پویش نمازجمعه همدل و مسجدهمدل با هدف حمایت از نیازمندان یزدی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در آیین رونمایی از پوستر پویش «نماز جمعه همدل و مسجد همدل»، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: همگان بتوانند از فیوضات ضیافت الهی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه همه مؤمنان در این ماه، مهمان خداوند متعال هستند، گفت: سفارش مؤکد دین اسلام آن است که مؤمنان به فکر یکدیگر باشند و بندگانی که خود را در محضر الهی می‌بینند، با کمک به هم‌نوعان، رحمت خداوند را به سوی خود جلب کنند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه همه اعضای جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند، افزود: توجه به امور مسلمانان که از سفارش‌های مهم الهی است، باید در محلات، مساجد و نمازهای جمعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همه مؤمنان نسبت به این وظیفه الهی احساس تعهد داشته باشند.

ناصری تصریح کرد: گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی نباید باعث فراموشی نیازمندان شود، چرا که خداوند متعال وعده داده است هر کس در راه کمک به دیگران گام بردارد، چندین برابر آن را به او بازمی‌گرداند. کمک به انسان‌ها نه‌تنها موجب ضرر و کاهش مال نمی‌شود، بلکه سبب برکت و افزایش نعمت خواهد شد.

وی با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) به‌عنوان الگوی جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) با وجود روزه‌داری، در سه شب متوالی افطار خود را به نیازمندان بخشیدند و خداوند متعال نیز در برابر این ایثار بزرگ، پاداش عظیمی به آنان عطا کرد و سوره مبارکه «هل أتی» را در شأن ایشان نازل فرمود.

پویش «نماز جمعه همدل و مسجد همدل»، در طول ماه مبارک رمضان، در پایگاه‌های نماز جمعه و مساجد استان یزد، کمک‌های مردمی با هدف تهیه جهیزیه برای نوع‌روسان، تأمین کفش و پوشاک برای نیازمندان و همچنین تهیه بسته‌های معیشتی برای محرومان جمع‌آوری خواهد شد.