سرانه مصرف آب در همدان با واقعیت اقلیمی منطقه سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمدی‌رحمت ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میانگین بارندگی ایران یک‌سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر سه برابر آن است؛ بنابراین منابع آبی کشور از نظر اقلیمی در شرایطی سخت‌تر از میانگین جهانی قرار دارد.

وی افزود: حتی در سال‌های بدون خشکسالی نیز این شکاف بارشی وجود دارد و تعداد روزهای آفتابی و شدت تبخیر، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد می‌کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه استان نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد، گفت: با این حال کاهش بارندگی، افزایش تبخیر و شدت بیشتر تغییر اقلیم و رشد دمای سالانه، وضعیت منابع آبی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

احمدی‌رحمت با تأکید بر ارزش بالای آب در کشور افزود: میانگین بهره‌وری آب در جهان حدود سه کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب است، اما این رقم در ایران به نصف هم نمی‌رسد؛ موضوعی که با شرایط کم‌آبی کشور همخوانی ندارد.

وی سرانه مصرف آب در استان را حدود ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: این میزان مصرف با واقعیت اقلیمی منطقه سازگار نیست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی در افزایش مصرف افزود: ساختارهای اقتصادی فعلی مشوق مصرف بالا و تولید ناپایدار است و نمی‌توان مسئولیت را صرفاً متوجه مردم دانست.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، الگوی کشت بر اساس پیش‌بینی بارش سالانه تنظیم می‌شود، اما در ایران توسعه بدون توجه به محدودیت منابع آب ادامه دارد.

وی هشدار داد تداوم این روند، امنیت آبی، غذایی و حتی زیست‌پذیری استان را تهدید خواهد کرد.