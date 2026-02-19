توقیف ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا ، درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، با انجام کار اطلاعاتی و تحلیل داده‌ها، از ورود ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به یکی از بنادر استان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری دستگاه قضائی، تیم تخصصی پلیس امنیت اقتصادی به محل مورد نظر اعزام و پس از انجام بازرسی‌های دقیق در انبارهای این بندر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی را بدون مجوز قانونی و تشریفات گمرکی شناسایی و کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه بیان داشت: پس از بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته پلیس، مشخص شد بیل مکانیکی های مذکور در سال ۱۴۰۲ بدون مجوز قانونی و گمرکی وارد کشور شده و به عنوان کالای متروکه در انبار این بندر تجاری بصورت بلاتکلیف نگهداری شده است که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شد.

سردار رفیعی کیا در ادامه اظهار کرد: مالک این محموله قاچاق قصد داشت این دستگاه‌ها به صورت غیر قانونی وارد کشور کند، اما با هوشیاری و پیگیری مستمر ماموران پلیس امنیت اقتصادی، این اقدام آنها ناکام ماند و از ورود این محموله قاچاق به کشور جلوگیری شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارزش این ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در پی این کشف، پرونده قضائی تشکیل و جهت پیگیری مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد .

فرمانده انتظامی استان هرمزگان قاچاق کالا را تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور دانست و از مردم فهیم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در مبارزه با این پدیده شوم یاری دهند.