ثبت تصاویر «هلیا» و ۵ توله یوز در میاندشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رضا شکاریان اظهار کرد: سحرگاه آخرین روز بهمنماه سال ۱۴۰۴، یک یوز ماده به همراه پنج تولهاش در قاب دوربین محیطبانان ثبت شد.
وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، این یوز ماده با کد شناسایی مشخص و با نام «هلیا» شناسایی شده که پیشتر نیز در محدوده پناهگاه حیاتوحش میاندشت مشاهده شده بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در ثبت جدید، حضور این یوز ماده به همراه تولهها در محدوده امن پناهگاه تأیید شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به کیفیت تصاویر، شناسایی سایر یوزها و ثبت مشخصات آنها در دستور کار کارشناسان قرار دارد.
