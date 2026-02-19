۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

ثبت تصاویر «هلیا» و ۵ توله یوز در میاندشت

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: تصاویر یک یوز ماده به همراه پنج توله‌اش در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رضا شکاریان اظهار کرد: سحرگاه آخرین روز بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، یک یوز ماده به همراه پنج توله‌اش در قاب دوربین محیط‌بانان ثبت شد.

وی افزود: بر اساس بررسی کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، این یوز ماده با کد شناسایی مشخص و با نام «هلیا» شناسایی شده که پیش‌تر نیز در محدوده پناهگاه حیات‌وحش میاندشت مشاهده شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در ثبت جدید، حضور این یوز ماده به همراه توله‌ها در محدوده امن پناهگاه تأیید شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به کیفیت تصاویر، شناسایی سایر یوزها و ثبت مشخصات آن‌ها در دستور کار کارشناسان قرار دارد.

    • هلی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      چقدر کیف کردم چقدر زیبا چقدر غرور آفرین بود دیدن یوز پلنگ
    • یاسر IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      تو این همه خبر بد چقدر دیدن این صحنه کوتاه زیبا حالم رو خوب کرد
    • marandi IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      ......خدا وکیلی لااقل مراقب و مواظب اینها باشید ...با متخلفین بشدت برخورد کنید ...
    • مرتضی IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      خداروشکر ماشالا به هلیا خانم که همیشه باعث دلگرمی و غروره

