۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۴۸

لیگ قهرمانان آسیا۲؛

یک اشتباه برای یک حذف کافی بود/ سپاهان هم راه استقلال را رفت

سپاهان اصفهان روی اشتباه فردی مدافع خود تن به شکست در بازی برگشت با الاهلی قطر در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا۲ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۲۱:۴۵ امشب بسن تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاهلی قطر در وررشگاه الثمامه برگزار شد که این دیدار پس از تساوی دو تیم در ۹۰ دقیقه راهی وقت های اضافی شد که با پیروزی یک بر صفر الاهلی همراه بود تا نماینده قطر در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر ۲ راهی یک جهارم نهایی این رقابت ها شود. یانسانه (۹۲) برای الاهلی در این بازی گلزنی کرد.

ترکیب سپاهان:
سیدحسین حسینی - محمد دانشگر - امین حزباوی - احسان حاج‌صفی - آریا یوسفی - آرش رضاوند - عارف حاجی‌عیدی - ریکاردو آلوز - محمدمهدی محبی - مهدی لیموچی و کاوه رضایی

ترکیب الاهلی قطر:
مروان شریف بدرالدین، ویلیام اکونگ، دریس فتوحی، سیکو یانسانه، اریک هرناندز، میشل ولاپ، رابین امین تیهی، حمد منصور راجح، آمیدو دومبویا، احمد ریاض و ایوب عمراوی.

VAR نقش اول داشت

نیمه نخست با تصاحب توپ و میدان توسط میهمان ایرانی همراه بود. شاگردان محرم نویدکیا به خوبی توانستند توپ را به گردش در بیاورند تا در همان دقایق ابتدایی روی سانتر مهدی لیموچی و ضربه سر کاوه رضایی تور دروازه بدرالدین را به لرزه ور آورند اما بازبینی صحنه توسط VAR باعث رد این گل شد.

در ادامه بازیکنان الاهلی قطر که میزبان بازی بودند با استفاده از قدرت دریبل زنی یانسانه توانستند با نفوذهای خود از جناح چپ خلق موقعیت کنند.

کرنر دقیقه ۲۸ این تیم با خطای محبی روی بازیکن میزبان ور محوطه جریمه هنراه بود تا داور اعلان له پنالتی کند آنا بازبینی صحنه توسط VAR آن را مردود اعلام کرد .

الاهلی در دقیقه ۲۴ روی پاس فوق العاده یانسانه نزدیک بود گل اول را بزند اما حسینی با رشادت هرچه تمام توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید. سپاهان در دقیقه ۳۴ می توانست توسط آرش رضاوند به کل برسد اما این بازیکن پاس زیبای آلوز را نتوانست به چارچوب دروازه الاهلی برساند تا بازی با تساوی بدون ن گل در نیمه اول همراه شود.

مالک توپ فقط سپاهان بود!

زردپوشان ایران در نیمه دوم هم بازی کاملا مالکانه ای ارائه کردند تا تقریبا تمام مدت زمان مسابقه در نیمه حریف باشند اما تلاش های آنها نافرجام بود تا کار به وقت های اضافی کشیده شود.

یک اشتباه برای حذف کافی بود

در دقایق ابتدایی وقت های اضافی بازی، اشتباه دانشگر در دفع توم با ضربه سر باعث شد تا یانسانه مهاجم فرصت طلب الاهلی در موقعیت تک به تک با سیدحسین حسینی قرار بگیرد و توپ را از بین پاهای دروازه بان سپاهان به تور دروازه میهمان بچسباند.

نویدکیا پس از این گل سعی کرد با تعویض هایش نتیحه را برگرداند، اما دفاع چندلایه الاهلی مانع از این امر شد تا سپاهان همچون استقلال از لیگ قهرمانان آسیا۲ حذف شود.

    • الله کرم IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      به این نتیجه میرسیم که مربی مقصر نیست اشتباه بازیکن هست که باعث حذف می‌شود
    • مهرداد IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      متخصصین در سطح دو آسیا هم به هشت تا تیم نرسیدن، باخت به تیم اردن و دهم قطر ، مگه داریم، مگه میشه؟؟!!؟
      • مرتضی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        تیمهای ایرانی فقط وفقط دریافت پول را هدف گرفته اند،،، خوب شد که حذف شدند والا مردم نان شب ندارن بخورند اینا صد میلیارد میگیرند که اعصاب هواداران را خراب کنند
    • خسرو صادقی معلم بازنشسته IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      مربی که جرات حمله را از بازیکنانش میگیره به در نمیخوره به جای پاس به جلو پاس به عقب!!!!!. انگار رفته بودند تو زمین راه بروند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها