به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری سلامت با وزارت گردشگری و خارجه در همکاری مشترک هستیم و در نتیجه ظرفیت های این بخش را در تهران شناسایی و مورد توجه قرار دادیم.

وی ادامه داد: تهران بیشترین ظرفیت سلامت کشور را داراست و با توجه به این امکانات می‌توان گفت کشورمان می‌تواند قطب گردشگری سلامت در منطقه باشد.

زاکانی گفت: برای گردشگری سلامت، به لطف خدا یک زیرساختی فراهم شده است و ان‌شاءالله بشود یک هویت ویژه، مبتنی بر ظرفیت گردشگری سلامت را برای تهران را داشته باشیم، چون بیشترین ظرفیت درمانی کشور در تهران است و کشور هم از بعد درمانی و نیروی انسانی و غنای علمی در یک حد فوق‌العاده بالایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش جانبی آن، یعنی هتلینگ و مسائل مختلف نیز کشور ما نسبت به کشورهای منطقه ارزان‌تر است لذا ایران در قطب گردشگری سلامت منطقه در واقع جایگاه ویژه و بالایی را می تواند به خودش اختصاص بدهد.

زاکانی برنامه هفتم توسعه ، عنوان کرد: در برنامه، دستیابی به شش میلیارد دلار در سال مدنظر است که یک و نیم میلیارد آن محقق شده است، لذا یک عقب‌افتادگی برنامه‌ای دارد. ان‌شاءالله باید همه کمک کنیم که این کار پیش برود.