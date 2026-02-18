  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

زاکانی: تهران می‌تواند قطب گردشگری سلامت در  منطقه باشد

زاکانی: تهران می‌تواند قطب گردشگری سلامت در  منطقه باشد

شهردار تهران گفت: تهران بیشترین ظرفیت سلامت کشور را داراست و با توجه به این امکانات می‌توان گفت کشورمان  می‌تواند قطب گردشگری سلامت در  منطقه باشد. 

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری سلامت با وزارت گردشگری و خارجه در همکاری مشترک هستیم و در نتیجه ظرفیت های این بخش را در تهران شناسایی و مورد توجه قرار دادیم.

وی ادامه داد: تهران بیشترین ظرفیت سلامت کشور را داراست و با توجه به این امکانات می‌توان گفت کشورمان می‌تواند قطب گردشگری سلامت در منطقه باشد.

زاکانی گفت: برای گردشگری سلامت، به لطف خدا یک زیرساختی فراهم شده است و ان‌شاءالله بشود یک هویت ویژه، مبتنی بر ظرفیت گردشگری سلامت را برای تهران را  داشته باشیم، چون بیشترین ظرفیت درمانی کشور در تهران است و کشور هم از بعد درمانی و نیروی انسانی و غنای علمی  در یک حد فوق‌العاده بالایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش جانبی آن، یعنی  هتلینگ و مسائل مختلف نیز کشور ما  نسبت به کشورهای  منطقه ارزان‌تر است لذا ایران در قطب گردشگری سلامت منطقه در واقع جایگاه ویژه و بالایی را می تواند  به خودش اختصاص بدهد.

زاکانی برنامه هفتم توسعه ، عنوان کرد: در برنامه، دستیابی به شش میلیارد دلار در سال مدنظر   است که یک و نیم میلیارد آن محقق شده است، لذا یک عقب‌افتادگی برنامه‌ای دارد. ان‌شاءالله باید همه کمک کنیم که این کار پیش برود.

کد خبر 6752681
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها